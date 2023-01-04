https://sputnikarabic.ae/20230104/سعوديون-ينتقدون-تصريحات-أبو-تريكة-حول-خطأ-رونالدو-الانتقال-إلى-النصر-1071928123.html

سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"

سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"

أثارت تصريحات نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث رأى أبو تريكة أن قرار رونالد الانتقال إلى نادي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T15:28+0000

2023-01-04T15:28+0000

2023-01-04T15:32+0000

مجتمع

رياضة

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وانتقد سعوديون تصريحات أبو تريكة مشيدين بمكانة نادي "النصر" السعودي وأنه أفضل من بعض الأندية الأوروبية، ومؤكدين قوة الصفقة وجدواها للاعب والفريق.جاءت تلك الانتقادات بعد تصريحات أدلى بها أبو تريكة في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، قائلا: ورأى أبو تريكة أن رونالدو "رفض النهاية بطريقة حزينة، بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، حيث كان يريد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".وشدد نجم المنتخب المصري السابق على أن السعودية ستقدر قيمة رونالدو، وأنه سينقل الدوري السعودي لمكان آخر، لكن يذكر أن نادي "النصر" السعودي كان قد قدم، أمس الثلاثاء، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.لم يؤكد رئيس نادي "النصر"، مصلي المعمر، الأرقام الدقيقة في العقد الممتد لعامين ونصف، لكنه قال:

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