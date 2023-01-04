سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"
15:28 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 04.01.2023)
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
أثارت تصريحات نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث رأى أبو تريكة أن قرار رونالد الانتقال إلى نادي "النصر" السعودي كان قرارا خاطئا.
وانتقد سعوديون تصريحات أبو تريكة مشيدين بمكانة نادي "النصر" السعودي وأنه أفضل من بعض الأندية الأوروبية، ومؤكدين قوة الصفقة وجدواها للاعب والفريق.
جاءت تلك الانتقادات بعد تصريحات أدلى بها أبو تريكة في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، قائلا:
"العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا، كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقدا في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول تدريب منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب".
⭕️— سلمان بن حثلين (@S_H_188) January 3, 2023
المُفترض ان تعي جماهير الكرة السعودية
حجم الاستهداف الناعم المُغطّى بـ (انتقاد)
والذي يجمع بين وجهة النظر والسُم الزعاف !
- لابد ان يتلاشى الميول امام التطاول الخارجي ! pic.twitter.com/dmiAkitjnF
ورأى أبو تريكة أن رونالدو "رفض النهاية بطريقة حزينة، بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، حيث كان يريد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".
وشدد نجم المنتخب المصري السابق على أن السعودية ستقدر قيمة رونالدو، وأنه سينقل الدوري السعودي لمكان آخر، لكن
"على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب".
يذكر أن نادي "النصر" السعودي كان قد قدم، أمس الثلاثاء، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.
وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.
لم يؤكد رئيس نادي "النصر"، مصلي المعمر، الأرقام الدقيقة في العقد الممتد لعامين ونصف، لكنه قال:
"إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لذا من الطبيعي أن يكون الأعلى من حيث التكلفة أو الراتب. هذا شيء يستحقه حقا، لذا فإن المبلغ الذي سيأخذه يستحقه حقا".