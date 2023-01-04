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https://sputnikarabic.ae/20230104/سعوديون-ينتقدون-تصريحات-أبو-تريكة-حول-خطأ-رونالدو-الانتقال-إلى-النصر-1071928123.html
سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"
سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"
أثارت تصريحات نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث رأى أبو تريكة أن قرار رونالد الانتقال إلى نادي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:28+0000
2023-01-04T15:32+0000
مجتمع
رياضة
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وانتقد سعوديون تصريحات أبو تريكة مشيدين بمكانة نادي "النصر" السعودي وأنه أفضل من بعض الأندية الأوروبية، ومؤكدين قوة الصفقة وجدواها للاعب والفريق.جاءت تلك الانتقادات بعد تصريحات أدلى بها أبو تريكة في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، قائلا: ورأى أبو تريكة أن رونالدو "رفض النهاية بطريقة حزينة، بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، حيث كان يريد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".وشدد نجم المنتخب المصري السابق على أن السعودية ستقدر قيمة رونالدو، وأنه سينقل الدوري السعودي لمكان آخر، لكن يذكر أن نادي "النصر" السعودي كان قد قدم، أمس الثلاثاء، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.لم يؤكد رئيس نادي "النصر"، مصلي المعمر، الأرقام الدقيقة في العقد الممتد لعامين ونصف، لكنه قال:
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رياضة
رياضة

سعوديون ينتقدون تصريحات أبو تريكة حول "خطأ" رونالدو الانتقال إلى "النصر"

15:28 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:32 GMT 04.01.2023)
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhiمحمد أبو تريكة
محمد أبو تريكة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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أثارت تصريحات نجم المنتخب المصري السابق، محمد أبو تريكة، غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، حيث رأى أبو تريكة أن قرار رونالد الانتقال إلى نادي "النصر" السعودي كان قرارا خاطئا.
وانتقد سعوديون تصريحات أبو تريكة مشيدين بمكانة نادي "النصر" السعودي وأنه أفضل من بعض الأندية الأوروبية، ومؤكدين قوة الصفقة وجدواها للاعب والفريق.
جاءت تلك الانتقادات بعد تصريحات أدلى بها أبو تريكة في استديو تحليلي عبر شاشة قنوات "بي إن سبورتس"، قائلا:
"العقل والعاطفة تقول إن اللاعب يجب أن يبقى في أوروبا، كنتُ أتمنى منه لو لم يجد عقدا في أوروبا أن يعتزل اللعبة، ويحاول تدريب منتخب البرتغال كمدرب، البرتغال تبحث عن مدرب".
ورأى أبو تريكة أن رونالدو "رفض النهاية بطريقة حزينة، بعد خروج منتخب بلاده من كأس العالم، حيث كان يريد الخروج من الباب الواسع، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لأن تاريخه ناصع".
وشدد نجم المنتخب المصري السابق على أن السعودية ستقدر قيمة رونالدو، وأنه سينقل الدوري السعودي لمكان آخر، لكن
"على المستوى الشخصي والكاريزما الخاصة به، كان عليه تعليق حذائه والاتجاه للتدريب".
يذكر أن نادي "النصر" السعودي كان قد قدم، أمس الثلاثاء، نجمه الجديد كريستيانو رونالدو للجماهير، حيث قال رئيس الفريق إن اللاعب البرتغالي يستحق أن يكون الأعلى أجرا على هذا الكوكب.
وقال رونالدو إنه رفض "العديد من الأندية" في جميع أنحاء العالم لإكمال الصفقة، والتي ينظر إليها كواحدة من أكثر الانتقالات إثارة للدهشة في تاريخ الرياضة، والتي قد تكسبه ما يصل إلى 200 مليون دولار سنويا.
لم يؤكد رئيس نادي "النصر"، مصلي المعمر، الأرقام الدقيقة في العقد الممتد لعامين ونصف، لكنه قال:
"إنه أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم لذا من الطبيعي أن يكون الأعلى من حيث التكلفة أو الراتب. هذا شيء يستحقه حقا، لذا فإن المبلغ الذي سيأخذه يستحقه حقا".
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