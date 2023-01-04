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https://sputnikarabic.ae/20230104/سفير-أنصار-الله-لدى-طهران-علينا-تعزيز-هدف-استئصال-الكيان-الصهيوني-وطرد-أمريكا-من-المنطقة-1071917005.html
سفير "أنصار الله" لدى طهران: علينا تعزيز هدف استئصال الكيان الصهيوني وطرد أمريكا من المنطقة
سفير "أنصار الله" لدى طهران: علينا تعزيز هدف استئصال الكيان الصهيوني وطرد أمريكا من المنطقة
قال سفير جماعة "أنصار الله" لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن "هناك مسؤولية في محور المقاومة يجب أن نحاول تعزيز هدف طرد الولايات المتحدة واستئصال الكيان الصهيوني... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:59+0000
2023-01-04T10:59+0000
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وأضاف الديلمي في أول اجتماع دولي لمكتب قاسم سليماني في طهران، أنه "يجب أن نتحد حول محور المقاومة وأن تكون لدينا قيادة واحدة وسياسة واحدة لمواجهة خطة الأعداء لهذا الغزو الثقافي الذي نتعرض له"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.وشدد الديلمي على أن "هناك هدف أساسي ومبدئي وهي المسؤولية التي كانت هي في محور المقاومة، علينا تعزيز هدف طرد الولايات المتحدة واستئصال الكيان الصهيوني في المنطقة وتطهيرها".وتابع: "يجب تعزيز وجودنا في الدول العربية والإسلامية وعدم السماح لأعداء الإسلام والمسلمين بالتواجد".وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
https://sputnikarabic.ae/20230104/نواب-في-البرلمان-الأردني-يطالبون-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإلغاء-معاهدة-السلام-1071916264.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, العالم
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, إيران, أخبار إيران, العالم

سفير "أنصار الله" لدى طهران: علينا تعزيز هدف استئصال الكيان الصهيوني وطرد أمريكا من المنطقة

10:59 GMT 04.01.2023
© AFP 2022القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد "أنصار الله" الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021
القوات الموالية لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، على الجبهة القتالية ضد أنصار الله الحوثيين، شمال شرق محافظة مأرب، اليمن 27 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022
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قال سفير جماعة "أنصار الله" لدى إيران، إبراهيم الديلمي، إن "هناك مسؤولية في محور المقاومة يجب أن نحاول تعزيز هدف طرد الولايات المتحدة واستئصال الكيان الصهيوني في المنطقة وتطهيرها".
وأضاف الديلمي في أول اجتماع دولي لمكتب قاسم سليماني في طهران، أنه "يجب أن نتحد حول محور المقاومة وأن تكون لدينا قيادة واحدة وسياسة واحدة لمواجهة خطة الأعداء لهذا الغزو الثقافي الذي نتعرض له"، وفقا لوكالة أنباء "إرنا" الإيرانية.
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10:26 GMT
وشدد الديلمي على أن "هناك هدف أساسي ومبدئي وهي المسؤولية التي كانت هي في محور المقاومة، علينا تعزيز هدف طرد الولايات المتحدة واستئصال الكيان الصهيوني في المنطقة وتطهيرها".
وتابع: "يجب تعزيز وجودنا في الدول العربية والإسلامية وعدم السماح لأعداء الإسلام والمسلمين بالتواجد".
وقام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، بن غفير باقتحام المسجد الأقصى، ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.
وصرحت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "الاقتحام استفزاز غير مسبوق وتهديد خطير لساحة الصراع، واستخفاف بالمطالبات بوقفها، كما أنه شرعنة لمزيد الاقتحامات واستباحة للمسجد الأقصى من قبل غلاة المستوطنين بل وتشجيعا لهم وحماية لارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى".
وحملت الوزارة، "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المسؤولية عن هذا الاعتداء الصارخ على المسجد الأقصى"، مشيرة إلى أنها ستتابع الأمر على المستويات كافة بالتنسيق مع الأردن.
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