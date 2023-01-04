https://sputnikarabic.ae/20230104/شويغو-الفرقاطة-الأدميرال-غورشكوف-ستستخدم-صواريخ-تسيركون-في-رحلتها-الطويلة-1071920911.html
شويغو: الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" في رحلتها الطويلة
شويغو: الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" في رحلتها الطويلة
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:32+0000
2023-01-04T12:32+0000
2023-01-04T12:33+0000
روسيا
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وقال الوزير خلال تقرير قدمه للرئيس الروسي، إن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وعلى متنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" تقوم برحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي وكذلك البحر الأبيض المتوسط.وأضاف شويغو: "ستركز الجهود الرئيسية خلال الرحلة على مواجهة تهديدات روسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة. وأثناء التدريبات، سيتم تدريب الطاقم على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن منظومة "تسيركون" الصاروخية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس لها نظائر في العالم، فهذه الأسلحة القوية قادرة على حماية أمن روسيا بشكل موثوق.وكان قد أكد الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن الغواصة "الأميرال غورشكوف" التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون" ستدخل الخدمة القتالية في كانون الثاني/ يناير.وأشار الرئيس الروسي، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلى أن صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية، قادرة على التحليق بسرعة تبلغ قرابة 9 ماخ، وضرب أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر.وبحسب تقارير إعلامية، فإن سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9800 كيلومتر في الساعة.
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روسيا
شويغو: الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" في رحلتها الطويلة
12:32 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 12:33 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأربعاء، أن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" ستستخدم صواريخ "تسيركون" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خلال رحلتها الطويلة إلى المحيط الأطلسي والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط.
وقال الوزير خلال تقرير قدمه للرئيس الروسي، إن الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" وعلى متنها صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت "تسيركون" تقوم برحلة بحرية طويلة عبر المحيطين الأطلسي والهندي وكذلك البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف شويغو: "ستركز الجهود الرئيسية خلال الرحلة على مواجهة تهديدات روسيا، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالاشتراك مع الدول الصديقة. وأثناء التدريبات، سيتم تدريب الطاقم على استخدام أسلحة تفوق سرعة الصوت وصواريخ كروز بعيدة المدى في مختلف الظروف".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن منظومة "تسيركون" الصاروخية، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت ليس لها نظائر في العالم، فهذه الأسلحة القوية قادرة على حماية أمن روسيا بشكل موثوق.
وكان قد أكد
الرئيس الروسي، في وقت سابق، أن الغواصة "الأميرال غورشكوف" التي تحمل أحدث الصواريخ الروسية "تسيركون" ستدخل الخدمة القتالية في كانون الثاني/ يناير.
وأشار الرئيس الروسي، في نهاية حزيران/يونيو الماضي، إلى أن صواريخ "تسيركون" الفرط صوتية، قادرة على التحليق بسرعة تبلغ قرابة 9 ماخ، وضرب أهداف على مسافة تزيد عن ألف كيلومتر.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن سرعة صاروخ "تسيركون" قد تصل إلى ما يقرب من ثمانية أضعاف سرعة الصوت في الفراغ، وهو ما يعادل نحو 9800 كيلومتر في الساعة.