https://sputnikarabic.ae/20230104/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1071910047.html
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T00:03+0000
2023-01-04T00:03+0000
2023-01-04T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-عدد-القتلى-من-الجنود-الروس-في-ماكيفكا-يرتفع-إلى-89-1071909356.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا
.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.
وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.