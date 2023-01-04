https://sputnikarabic.ae/20230104/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1071910047.html

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

أخبار أوكرانيا

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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.

https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-عدد-القتلى-من-الجنود-الروس-في-ماكيفكا-يرتفع-إلى-89-1071909356.html

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