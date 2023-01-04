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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/صفارات-الإنذار-تدوي-في-ثلاث-مناطق-بأوكرانيا-1071910047.html
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T00:03+0000
2023-01-04T00:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.
https://sputnikarabic.ae/20230103/الدفاع-الروسية-عدد-القتلى-من-الجنود-الروس-في-ماكيفكا-يرتفع-إلى-89-1071909356.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

صفارات الإنذار تدوي في ثلاث مناطق بأوكرانيا

00:03 GMT 04.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© AFP 2022 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية في 3 مناطق بأوكرانيا، اليوم الأربعاء.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، شملت التحذيرات من الغارات مناطق خاركوف، دنيبروبتروفسك وبولتافا في شرق أوكرانيا.
كانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت ليل الثلاثاء/الأربعاء، أن الجيش الروسي دمر 4 قاذفات هيمارس الأمريكية نتيجة الضربات على مدينة دروزكوفكا الواقعة في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا من جمهورية دونيستك الشعبية.
وزارة الدفاع الروسية في العاصمة الروسية موسكو مع نصب تذكاري لأبطال فيلم قاتلوا من أجل الوطن الأم - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: عدد القتلى من الجنود الروس في ماكييفكا يرتفع إلى 89
أمس, 22:12 GMT
وأضافت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش قضى على ما يصل إلى 200 جنديًا أوكرانيًا في محطة سكة حديد دروزكوفكا.
وأشارت الدفاع الروسية في وقت سابق إلى تدمير أكثر من 800 صاروخ لمنصات هيمارس في دروزكوفكا.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 09:52 GMT
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