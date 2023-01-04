https://sputnikarabic.ae/20230104/طهران-تستدعي-السفير-الفرنسي-على-خلفية-رسوم-مسيئة-للقياد-الإيرانية-1071932269.html

طهران تستدعي السفير الفرنسي على خلفية رسوم مسيئة للقيادة الإيرانية

طهران تستدعي السفير الفرنسي على خلفية رسوم مسيئة للقيادة الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T16:52+0000

2023-01-04T16:52+0000

2023-01-04T17:12+0000

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طهران - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".وأشار المسؤول الإيراني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام" مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".من جانبه، قال السفير الفرنسي، إنه سينقل على الفور احتجاج طهران للسلطات الفرنسية، وفق البيان.وفي وقت سابق اليوم، توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الرسوم المسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه على "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة، آثارت الجدل في عام 2020، عندما أعلنت نيتها إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول محمد، قبل بدء محاكمة المتهمين في الهجوم الذي استهدف مقرها عام 2015؛ وأسفر عن 12 قتيلا من موظفيها.فيما استنكر المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي، "بأشد العبارات الإهانة التي ارتكبتها مؤخرا المجلة الفرنسية بحق الرسول الأعظم (صلى الله عليه وسلم)"، وذلك حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نددت بشدة، بما وصفته بـ"العمل المهين"، في إشارة لإعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام محمد.

https://sputnikarabic.ae/20230104/إيران-تتوعد-مجلة-فرنسية-نشرت-رسوما-كاريكاتورية-مسيئة-لمرجعيتها-الدينية-والسياسية-برد-حاسم-وفعال-1071916431.html

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