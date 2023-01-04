https://sputnikarabic.ae/20230104/عاصفة-وحشية-في-طريقها-لضرب-ولاية-كاليفورنيا-الأمريكية-وتحذيرات-من-فيضانات-مميتة-1071916884.html
"عاصفة وحشية" في طريقها لضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وتحذيرات من فيضانات مميتة
"عاصفة وحشية" في طريقها لضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وتحذيرات من فيضانات مميتة
أطلقت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرا من وصول عاصفة عاتية إلى ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، سيتخللها هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مميتة. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:58+0000
2023-01-04T10:58+0000
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ووصفت مصلحة الأرصاد العاصفة المنتظرو بأنها "وحشية حقا"، ودعت سكان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس.ويشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة منذ أسابيع سلسلة عواصف تسببت بهطول أمطار غزيرة بلغت مستويات شبه قياسية في بعض المناطق، بعدما عانى من الجفاف لسنوات.وأمس الثلاثاء، هطلت أمطار غزيرة على ولاية كاليفورنيا. ومن المتوقع أن تزداد كثافة هطول الأمطار بشكل كبير يومي الأربعاء والخميس، مع توقع هطول ما يقرب من 13 سم من الأمطار في ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بحسب وكالة "أ ف ب".وقالت المصلحة في تحذيرها إن "العاصفة المتوقعة وحشية حقا وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".وأضافت: "العاصفة ستتسبب في فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة في الأرواح".وتعاني مناطق في شمال كاليفورنيا من آثار عاصفة قوية ضربتها ليلة رأس السنة الجديدة، تسبب في انهيارات أرضية وانقطاعات في التيار الكهربائي وسقوط قتيل واحد على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
"عاصفة وحشية" في طريقها لضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. وتحذيرات من فيضانات مميتة
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أطلقت مصلحة الأرصاد الجوية الأمريكية تحذيرا من وصول عاصفة عاتية إلى ولاية كاليفورنيا، اليوم الأربعاء، سيتخللها هطول أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات مميتة.
ووصفت مصلحة الأرصاد العاصفة المنتظرو بأنها "وحشية حقا"، ودعت سكان الولاية للاستعداد لهذا المنخفض الجوي القوي الذي يتوقع أن يضرب ساحل المحيط الهادئ للولايات المتحدة يومي الأربعاء والخميس.
ويشهد الساحل الغربي للولايات المتحدة منذ أسابيع سلسلة عواصف تسببت بهطول أمطار غزيرة
بلغت مستويات شبه قياسية في بعض المناطق، بعدما عانى من الجفاف لسنوات.
وأمس الثلاثاء، هطلت أمطار غزيرة على ولاية كاليفورنيا. ومن المتوقع أن تزداد كثافة هطول الأمطار بشكل كبير يومي الأربعاء والخميس، مع توقع هطول ما يقرب من 13 سم من الأمطار في ساكرامنتو، عاصمة الولاية، بحسب وكالة "أ ف ب".
وقالت المصلحة في تحذيرها إن "العاصفة المتوقعة وحشية حقا وينبغي أن تؤخذ على محمل الجد".
وأضافت: "العاصفة ستتسبب في فيضانات واسعة النطاق، وطرق مغمورة بالمياه، وانهيارات أرضية، وسقوط أشجار، وانقطاع واسع النطاق للتيار الكهربائي، وتعطل فوري للتجارة، والأسوأ من ذلك كله، خسائر محتملة
في الأرواح".
وتعاني مناطق في شمال كاليفورنيا من آثار عاصفة قوية ضربتها ليلة رأس السنة الجديدة، تسبب في انهيارات أرضية وانقطاعات في التيار الكهربائي وسقوط قتيل واحد على الأقل.