https://sputnikarabic.ae/20230104/عاهل-الأردن-يؤكد-ضرورة-تكثيف-الجهود-لإعادة-إحياء-فرص-تحقيق-السلام-على-أساس-حل-الدولتين-1071929236.html
عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين
عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:59+0000
2023-01-04T15:59+0000
2023-01-04T15:59+0000
أخبار الأردن
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102095/92/1020959283_0:185:3552:2183_1920x0_80_0_0_199f3c49f3779a3ce51bf941edda8ec7.jpg
عمان - سبوتنيك. ونسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني للملك عبد الله الثاني تأكيده "ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل".وجرى خلال اللقاء، بحسب الديوان الملكي الأردني، بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية".وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين، حيث "أكد الزعيمان خلال لقائهما، الذي عُقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين".ووصل العاهل الأردني، بوقت سابق من اليوم، إلى أبو ظبي في زيارة قصيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230104/نواب-في-البرلمان-الأردني-يطالبون-بطرد-السفير-الإسرائيلي-وإلغاء-معاهدة-السلام-1071916264.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102095/92/1020959283_198:0:3355:2368_1920x0_80_0_0_2c5efb07a73e0b8bb183cebf1bb70d0f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
أخبار الأردن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
عاهل الأردن يؤكد ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين
تابعنا عبر
أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، خلال لقاء جمعه اليوم الأربعاء، في أبو ظبي مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل.
عمان - سبوتنيك
. ونسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني للملك عبد الله الثاني تأكيده "ضرورة تكثيف الجهود لإعادة إحياء فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تقوض هذا الحل".
وجرى خلال اللقاء، بحسب الديوان الملكي الأردني
، بحث آفاق التعاون الثنائي وسبل توسيعه، والتأكيد على إدامة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق مصالح البلدين ويخدم القضايا العربية".
وبحث الجانبان الأوضاع في المنطقة والعلاقات بين البلدين، حيث "أكد الزعيمان خلال لقائهما، الذي عُقد بقصر الشاطئ في إطار التنسيق والتشاور المستمرين، اعتزازهما بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توطيدها في شتى الميادين".
ووصل العاهل الأردني، بوقت سابق من اليوم، إلى أبو ظبي في زيارة قصيرة.