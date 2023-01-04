https://sputnikarabic.ae/20230104/غازبروم-تتجاوز-المستوى-اليومي-لصادرات-الغاز-إلى-الصين-في-1-و3-يناير-1071918053.html
"غازبروم" تتجاوز المستوى اليومي لصادرات الغاز إلى الصين في 1 و3 يناير
"غازبروم" تتجاوز المستوى اليومي لصادرات الغاز إلى الصين في 1 و3 يناير
قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الأربعاء، إنها تجاوزت المستوى اليومي المتعاقد عليه من إمدادات الغاز إلى الصين في الأول والثالث من يناير/... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T11:02+0000
2023-01-04T11:02+0000
2023-01-04T11:02+0000
العالم
اقتصاد
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وقالت الشركة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأت غازبروم عام 2023 بسجلات تاريخية جديدة لصادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب غاز باور أوف سيبيريا".وجاء في البيان أن الشركة وصلت في الأول من يناير إلى "مستوى جديد كليا" من الإمدادات اليومية التي قدمها عقد 2023. وأضافت الشركة أن "غازبروم" تجاوزت هذا المستوى في الأول والثالث من يناير، بما في ذلك بنسبة 0.45% يوم الثلاثاء.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, اقتصاد
"غازبروم" تتجاوز المستوى اليومي لصادرات الغاز إلى الصين في 1 و3 يناير
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قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، اليوم الأربعاء، إنها تجاوزت المستوى اليومي المتعاقد عليه من إمدادات الغاز إلى الصين في الأول والثالث من يناير/ كانون الثاني الجاري، مسجلة رقماً قياسياً جديداً.
وقالت الشركة في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي: "بدأت غازبروم عام 2023 بسجلات تاريخية جديدة لصادرات الغاز اليومية إلى الصين عبر خط أنابيب غاز باور أوف سيبيريا".
وجاء في البيان أن الشركة وصلت في الأول من يناير إلى "مستوى جديد كليا" من الإمدادات اليومية التي قدمها عقد 2023. وأضافت الشركة أن "غازبروم" تجاوزت هذا المستوى في الأول والثالث من يناير، بما في ذلك بنسبة 0.45% يوم الثلاثاء.