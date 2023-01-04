https://sputnikarabic.ae/20230104/للمرة-السادسة-النواب-الأمريكي-يرفع-جلساته-بعد-فشل-الاقتراع-لانتخاب-رئيس-للمجلس-1071942612.html

للمرة السادسة.. النواب الأمريكي يرفع جلساته بعد فشل الاقتراع لانتخاب رئيس للمجلس

للمرة السادسة.. النواب الأمريكي يرفع جلساته بعد فشل الاقتراع لانتخاب رئيس للمجلس

أرجأ مجلس النواب الأمريكي جلسته إلى وقت لاحق من مساء اليوم الأربعاء، بعد فشل سادس في الاقتراع لاختيار رئيس للكونغرس ال118ـ، فيما يواصل الانقسام الجمهوري منع... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T22:35+0000

2023-01-04T22:35+0000

2023-01-04T22:35+0000

الكونغرس الأمريكي

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102149/95/1021499571_0:0:3049:1716_1920x0_80_0_0_0022443f1bf4f5a32bbc6c606f70f638.jpg

يمثل هذا الوضع المرة الأولى منذ قرن من الزمان التي يفشل فيها مجلس النواب في انتخاب رئيس من المرة الأولى. وسيعاود المجلس الانعقاد في الساعة 8:00 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1:00 صباحا بتوقيت غرينتش يوم الخميس)، في اختيار رئيس في الاقتراع الأول".بدأت عمليات الاقتراع لانتخاب رئيس يوم الثلاثاء خلال الجلسة الأولى لمجلس النواب للكونغرس الجديد.وأجرى مجلس النواب ثلاثة اقتراعات فاشلة يوم الثلاثاء وثلاثة أخرى يوم الأربعاء قبل أن يرفع الجلسة للاستراحة.وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب، وذلك بعد تصويتين مختلفين اليوم.في المقابل، رُشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتا داعمًا له.وأجريت في نوفمبر/تشرين الثاني، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230104/--لأول-مرة-منذ-قرن-مجلس-النواب-الأمريكي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-له-للمرة-الرابعة-1071937761.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الكونغرس الأمريكي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم