https://sputnikarabic.ae/20230104/متعهدة-دفن-موتى-ووالدتها-تسرقان-أعضاء-المتوفين-منذ-10-سنوات-1071930915.html
متعهدة دفن موتى ووالدتها تسرقان أعضاء المتوفين منذ 10 سنوات
متعهدة دفن موتى ووالدتها تسرقان أعضاء المتوفين منذ 10 سنوات
قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن ضد متعهدة دفن موتى ووالدتها بعدما تم إدانتهما بتقطيع وسرقة أعضاء المتوفين دون علم ذويهم. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:33+0000
2023-01-04T16:33+0000
2023-01-04T16:33+0000
مجتمع
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وأصدر القاضي الذي ينظر القضية بولاية كولورادو الأمريكية، حكما بسجن متعهدة دفن الموتى، التي تدعى ميغان هيس، 20 عاما بعدما أقرت بذنبها، حسبما ذكرت صحيفة "دنفر بوست" الأمريكية، أمس الثلاثاء.كما أصدر القاضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضد والدتها شيرلي كوخ، التي كانت تقوم بتقطيع أعضاء الموتى.ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القضية شملت أكثر من 500 حالة من الموتى الذين تم تقطيع أعضائهم وسرقتها منذ سنوات.وقالت المحكمة إن هذه السيدة التي تبلغ من العمر 46 عاما، تقوم بهذه الأفعال مع والدتها، 69 عاما، منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة ضدهما هي أقصى ما يسمح به القانون في هذا الشأن.ويقول تيم نيف، مساعد المدعي العام الأمريكي الذي يتابع القضية إن هذا الأمر لا يمثل جريمة عنف، من الناحية الفنية، لكنه يمثل جريمة شنيعة وفعل خسيس.
https://sputnikarabic.ae/20201230/دعم-الموتى-صرف-600-دولار-لكل-متوفي-في-أمريكا-1047672771.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
متعهدة دفن موتى ووالدتها تسرقان أعضاء المتوفين منذ 10 سنوات
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قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن ضد متعهدة دفن موتى ووالدتها بعدما تم إدانتهما بتقطيع وسرقة أعضاء المتوفين دون علم ذويهم.
وأصدر القاضي الذي ينظر القضية بولاية كولورادو الأمريكية، حكما بسجن متعهدة دفن الموتى، التي تدعى ميغان هيس، 20 عاما بعدما أقرت بذنبها، حسبما ذكرت
صحيفة "دنفر بوست" الأمريكية، أمس الثلاثاء.
30 ديسمبر 2020, 21:23 GMT
كما أصدر القاضي حكما بالسجن لمدة 15 عاما ضد والدتها شيرلي كوخ، التي كانت تقوم بتقطيع أعضاء الموتى.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه القضية شملت أكثر من 500 حالة من الموتى
الذين تم تقطيع أعضائهم وسرقتها منذ سنوات.
وقالت المحكمة إن هذه السيدة التي تبلغ من العمر 46 عاما، تقوم بهذه الأفعال مع والدتها، 69 عاما، منذ أكثر من 10 سنوات، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة ضدهما هي أقصى ما يسمح به القانون في هذا الشأن.
ويقول تيم نيف، مساعد المدعي العام الأمريكي الذي يتابع القضية
إن هذا الأمر لا يمثل جريمة عنف، من الناحية الفنية، لكنه يمثل جريمة شنيعة وفعل خسيس.