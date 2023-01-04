https://sputnikarabic.ae/20230104/مسؤول-إيراني-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-تفكيك-خلية-إرهابية-جنوب-شرقي-البلاد-1071937087.html

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد

مسؤول إيراني يكشف تفاصيل جديدة بشأن تفكيك خلية إرهابية جنوب شرقي البلاد

كشف قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد قنبري، اليوم الأربعاء، تفاصيل جديدة حول الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها أمس في... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T19:08+0000

2023-01-04T19:08+0000

2023-01-04T19:12+0000

العالم

إيران

مسدس

إرهاب

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102445/53/1024455322_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_6e58ee4961c48f6d8a5241160da11b89.jpg

ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الأربعاء، عن العميد محمد قنبري، أن الخلية التي نجحت قواته الأمنية في تفكيكها أمس كانت على صلة مباشرة مع المجموعات المناوئة للثورة الإيرانية في الخارج وبأنها تلقت التدريبات منها فضلا عن حصولها على مبالغ مالية.وأوضح العميد قنبري أن عناصر تلك الخلية الإرهابية نفذت خلال الأسابيع الأخيرة، عددا من الهجمات المسلحة بهدف اغتيال موظفين أمنيين في دوريات شرطية في البلاد.وأشار القائد الأمني الإيراني إلى أن "جميع العناصر الـ6 المنتسبة إلى الخلية و 3 آخرين كانوا قد تعاونوا معهم، والذين تم القبض عليهم مساء أمس خلال عملية استخباراتية معقدة، أقروا بجميع ممارساتهم الشريرة التي أقدموا عليها حتى اليوم، ومنها استهداف الدوريات التابعة للشرطة".وأعلن قائد قوى الأمن الداخلي الإيراني في محافظة سيستان وبلوجستان، العميد محمد قنبري، القبض على كمية من السلاح والمعدات، منها مسدس واحد ورشاش كلاشينكوف و6 سيارات مسروقة، استخدمها عناصر الخلية في تنفيذ عملياتهم الإرهابية داخل إيران.وشدد القائد الأمني الإيراني على أن القوات الأمنية الإيرانية بجانب قوى الأمن الداخلي مستعدة لمواجهة أي تحركات يمكن ان تخل بالأمن في البلاد، مشيرا إلى أن مثل هذه العناصر الإرهابية يخضعون لرصد ومراقبة استخبارية تامة.ويذكر أن قيادة قوى الأمن الداخلي في محافظة سيستان وبلوشستان الإيرانيتين قد أعلنت، أمس الثلاثاء، اعتقال عناصر خلية إرهابية سبق وأن نفذت عملية إطلاق نار في اشتباك مسلح على دوريات الأمن الداخلي في البلاد الأسبوع الماضي.

https://sputnikarabic.ae/20221226/إيران-اعتقال-شبكة-تجسس-بريطانية-يعكس-دور-لندن-المدمر-في-الاحتجاجات-1071610940.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, مسدس, إرهاب