https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-تتلقى-عرضا-من-إيطاليا-لتنفيذ-مشروع-ربط-كهربائي-بينهما-1071916579.html
مصر تتلقى عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بينهما
مصر تتلقى عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بينهما
كشفت مصادر حكومية مصرية، أن وزراة الكهرباء في مصر تلقت عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:57+0000
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ونقل موقع "الشرق" عن المصادر، قولها إن العرض شمل توقيع مذكرة تفاهُم لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.وأضافت المصادر أن إيطاليا عرضت أيضا تحمل تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع.وأشارت إلى أن العرض المقدم من إيطاليا يتضمن التزام تدبير التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.وتأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة طاحنة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، مما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا الذي تستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء، لتصل إلى مستويات قياسية عند نحو ضعف متوسط مستواها في 5 سنوات خلال هذه الفترة من العام.
https://sputnikarabic.ae/20220901/مصر-تخطط-لإنتاج-95-غيغاواط-من-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-والشمس-ونقلها-إلى-أوروبا-عبر-اليونان-1067154462.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر, أخبار مصر الآن, إيطاليا, اقتصاد, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مصر تتلقى عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بينهما
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كشفت مصادر حكومية مصرية، أن وزراة الكهرباء في مصر تلقت عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار.
ونقل
موقع "الشرق" عن المصادر، قولها إن العرض شمل توقيع مذكرة تفاهُم لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وأضافت المصادر أن إيطاليا عرضت أيضا تحمل تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع.
وأوضحت أن القدرات الكهربائية المزمع تبادلها بين مصر وإيطاليا تتراوح بين 2500 و3000 ميغاوات، وفقاً للمناقشات الأولية.
وأشارت إلى أن العرض المقدم من إيطاليا يتضمن التزام تدبير التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.
وتأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة طاحنة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، مما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء
، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى.
وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا
الذي تستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء، لتصل إلى مستويات قياسية عند نحو ضعف متوسط مستواها في 5 سنوات خلال هذه الفترة من العام.