https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-تتلقى-عرضا-من-إيطاليا-لتنفيذ-مشروع-ربط-كهربائي-بينهما-1071916579.html

مصر تتلقى عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بينهما

مصر تتلقى عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع ربط كهربائي بينهما

كشفت مصادر حكومية مصرية، أن وزراة الكهرباء في مصر تلقت عرضا من إيطاليا لتنفيذ مشروع مشترك للربط الكهربائي بين البلدين باستثمارات تصل إلى 2.8 مليار دولار. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T10:57+0000

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ونقل موقع "الشرق" عن المصادر، قولها إن العرض شمل توقيع مذكرة تفاهُم لتنفيذ دراسات مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.وأضافت المصادر أن إيطاليا عرضت أيضا تحمل تكلفة الاستشارات وتقديم دراسة جدوى المشروع قبل اتخاذ قرار توقيع اتفاقية تنفيذ المشروع.وأشارت إلى أن العرض المقدم من إيطاليا يتضمن التزام تدبير التكلفة من بنوك إيطالية وجهات تمويل أوروبية.وتأتي المفاوضات في وقت تعاني فيه أوروبا أزمة طاقة طاحنة لم تشهدها منذ سنوات، بسبب نقص إمدادات الغاز الناتج عن تداعيات الأزمة الأوكرانية وقفزة أسعار الغاز، مما يدفع الأوروبيين للاتجاه إلى بدائل أخرى لتأمين إمدادات الكهرباء، منها التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والربط الكهربائي مع دول أخرى.وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا الذي تستخدمه لتشغيل محطات الكهرباء، لتصل إلى مستويات قياسية عند نحو ضعف متوسط مستواها في 5 سنوات خلال هذه الفترة من العام.

https://sputnikarabic.ae/20220901/مصر-تخطط-لإنتاج-95-غيغاواط-من-الكهرباء-من-طاقة-الرياح-والشمس-ونقلها-إلى-أوروبا-عبر-اليونان-1067154462.html

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