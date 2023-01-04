https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-تدين-الهجوم-الإرهابي-وسط-الصومال-بسيارتين-مفخختين-1071927146.html
مصر تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
مصر تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال، والذي أسفر... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T15:06+0000
2023-01-04T15:06+0000
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وأعربت الخارجية المصرية، في البيان الذي نشرته عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.وأكدت مصر "تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب"، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين وقع بوقت سابق من اليوم الأربعاء، في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا إلى جانب عدد من المصابين.وبحسب موقع "غاروي" المحلي، فقد "لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران".وأضاف الموقع أن التفجيرين "دمرا عددا من البنايات بالمنطقة، ويعتقد أن هناك ضحايا من عائلة واحدة".
https://sputnikarabic.ae/20230104/البرلمان-العربي-يدين-الهجوم-الإرهابي-في-وسط-الصومال-بسيارتين-مفخختين-1071921098.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الصومال, العالم العربي
مصر تدين الهجوم الإرهابي وسط الصومال بسيارتين مفخختين
15:06 GMT 04.01.2023 (تم التحديث: 15:07 GMT 04.01.2023) تابعنا عبر
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الهجومين الإرهابيين المتزامنين بسيارتين مفخختين في بلدة محاس وسط الصومال، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين.
وأعربت الخارجية المصرية، في البيان الذي نشرته عبر "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، عن "خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، ولذوي ضحايا هذا الهجوم المشين"، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.
وأكدت مصر "تضامنها ودعمها الكامل لدولة الصومال الشقيقة في مواجهة كافة أشكال التطرف والإرهاب"، داعية إلى تضافر جهود المجتمع الدولي للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه.
وارتفعت حصيلة ضحايا تفجير مزدوج بسيارتين مفخختين
وقع بوقت سابق من اليوم الأربعاء، في منطقة مهاس بإقليم هيران وسط الصومال إلى 20 قتيلا إلى جانب عدد من المصابين.
وبحسب موقع "غاروي" المحلي، فقد "لقي ما لا يقل عن 20 شخصًا مصرعهم صباح اليوم إثر تفجيرين بمنطقة مهاس في إقليم هيران".
وأضاف الموقع أن التفجيرين "دمرا عددا من البنايات بالمنطقة، ويعتقد أن هناك ضحايا من عائلة واحدة".