https://sputnikarabic.ae/20230104/مصر-تشتري-12-مروحية-عسكرية-من-بوينغ-الأمريكية-1071931970.html
مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من "بوينغ" الأمريكية
مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من "بوينغ" الأمريكية
أعلنت شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" أن الجيش المصري تعاقد على شراء 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز "شينوك" متعددة المهام لتحديث سلاحه الجوي، بأكثر من 400... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T16:49+0000
2023-01-04T16:49+0000
2023-01-04T16:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وذكرت الشركة في بيان مساء الثلاثاء: "منح الجيش الأمريكي لشركة ’بوينغ‘ عقدا لإنتاج 12 طائرة من طراز ’سي إتش- 47 إف شينوك‘ جديدة للقوات الجوية المصرية".وأضاف البيان، أنه وفقا لهذه الصفقة البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستستبدل مصر أسطولها من طائرات "سي إتش- 47 دي" بطراز "إف" الحديث، وتستفيد من قدراتها المتقدمة متعددة المهام.يسمح العقد لمصر بتعزيز قدراتها بينما ستحافظ "بوينغ" على شراكتها القوية مع القوات الجوية المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم طائرات الهليكوبتر في عام 2026، وفقا للبيان."شينوك" هي طائرة مروحية بمحرك مزدوج، ويمكن استخدامها في مهام مختلفة، من بينها نقل المدفعية والأفراد والذخيرة والوقود، وتنفيذ عمليات الإمدادات داخل موقع العمليات العسكرية.في مايو/ أيار الماضي، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة بقيمة 2.6 مليار دولار لبيع 23 طائرة هليكوبتر من ذات الطراز إلى مصر، بالإضافة إلى معدات أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20220526/البنتاغون-الموافقة-على-بيع-مروحيات-شينوك-47-إف-لمصر-في-صفقة-مقابل-من-26-مليار-دولار--1062746422.html
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مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
مصر, أخبار مصر الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
مصر تشتري 12 مروحية عسكرية من "بوينغ" الأمريكية
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أعلنت شركة الطائرات الأمريكية "بوينغ" أن الجيش المصري تعاقد على شراء 12 طائرة هليكوبتر جديدة من طراز "شينوك" متعددة المهام لتحديث سلاحه الجوي، بأكثر من 400 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك
. وذكرت الشركة في بيان مساء الثلاثاء: "منح الجيش الأمريكي لشركة ’بوينغ‘ عقدا لإنتاج 12 طائرة من طراز ’سي إتش- 47 إف شينوك‘ جديدة للقوات الجوية المصرية".
وأضاف البيان، أنه وفقا لهذه الصفقة البالغة قيمتها 426 مليون دولار، ستستبدل مصر أسطولها من طائرات "سي إتش- 47 دي" بطراز "إف" الحديث، وتستفيد من قدراتها المتقدمة متعددة المهام.
يسمح العقد لمصر بتعزيز قدراتها بينما ستحافظ "بوينغ" على شراكتها القوية مع القوات الجوية المصرية، ومن المتوقع أن يبدأ تسليم طائرات الهليكوبتر في عام 2026، وفقا للبيان.
"شينوك
" هي طائرة مروحية بمحرك مزدوج، ويمكن استخدامها في مهام مختلفة، من بينها نقل المدفعية والأفراد والذخيرة والوقود، وتنفيذ عمليات الإمدادات داخل موقع العمليات العسكرية.
في مايو/ أيار الماضي، صرحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة محتملة بقيمة 2.6 مليار دولار
لبيع 23 طائرة هليكوبتر من ذات الطراز إلى مصر، بالإضافة إلى معدات أخرى.