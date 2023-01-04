https://sputnikarabic.ae/20230104/مطالبات-في-ألمانيا-بإقالة-وزيرة-الدفاع-بعد-فيديو-فاضح-1071920384.html
مطالبات في ألمانيا بإقالة وزيرة الدفاع بعد "فيديو فاضح"
مطالبات في ألمانيا بإقالة وزيرة الدفاع بعد "فيديو فاضح"
طالب اثنان من زعماء المعارضة الألمانية، فريدريك ميرز وماركوس سويدير، بإقالة كريستينا لامبريخت من منصب وزيرة الدفاع الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "منشنر ميركور". 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:23+0000
2023-01-04T12:23+0000
2023-01-04T12:23+0000
العالم
أخبار ألمانيا
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أخبر السياسيان الصحيفة الألمانية أنه بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بلامبريخت، يستحق البوندسفير زعيما أكثر كفاءة.وقال فريدريك: "ألمانيا بأكملها تهز رأسها فقط، وليس جنودنا فقط، وخبراء الدفاع في جميع أنحاء العالم لا يتكلمون عن الكيفية التي يمكن أن يظهر بها وزير في بلدنا في الأماكن العامة".وأضاف: "يجب أن تستقيل الوزيرة في النهاية - أو أن تطرد. المستشار الاتحادي عيّن السيدة لامبريخت، والآن يجب أن يحل مشكلة الموظفين. جنودنا لا يستحقون هذه الوزيرة".تعرضت كريستينا لامبريخت لفضيحة بعد رسالة الفيديو للعام الجديد. في كلمتها، المصحوبة بضوضاء الألعاب النارية في الشوارع، وهي تتحدث عن الصراع في أوكرانيا، قررت أن تتحدث عن انطباعاتها عن الوضع المتأزم. وفقا لها، سمحت لها الأعمال العدائية بمقابلة "أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام". بعد ذلك، وصف السياسيون الألمان أداء لامبريخت بأنه "لا يطاق".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار ألمانيا
مطالبات في ألمانيا بإقالة وزيرة الدفاع بعد "فيديو فاضح"
تابعنا عبر
طالب اثنان من زعماء المعارضة الألمانية، فريدريك ميرز وماركوس سويدير، بإقالة كريستينا لامبريخت من منصب وزيرة الدفاع الألمانية، حسبما ذكرت صحيفة "منشنر ميركور".
أخبر السياسيان الصحيفة الألمانية أنه بعد سلسلة من الفضائح المتعلقة بلامبريخت، يستحق البوندسفير زعيما أكثر كفاءة.
وقال فريدريك: "ألمانيا بأكملها تهز رأسها فقط، وليس جنودنا فقط، وخبراء الدفاع في جميع أنحاء العالم لا يتكلمون عن الكيفية التي يمكن أن يظهر بها وزير في بلدنا في الأماكن العامة".
وأضاف: "يجب أن تستقيل الوزيرة في النهاية - أو أن تطرد. المستشار الاتحادي عيّن السيدة لامبريخت، والآن يجب أن يحل مشكلة الموظفين. جنودنا لا يستحقون هذه الوزيرة".
تعرضت كريستينا لامبريخت لفضيحة بعد رسالة الفيديو للعام الجديد. في كلمتها، المصحوبة بضوضاء الألعاب النارية في الشوارع، وهي تتحدث عن الصراع في أوكرانيا، قررت أن تتحدث عن انطباعاتها عن الوضع المتأزم. وفقا لها، سمحت لها الأعمال العدائية بمقابلة "أشخاص رائعين ومثيرين للاهتمام". بعد ذلك، وصف السياسيون الألمان أداء لامبريخت بأنه "لا يطاق".