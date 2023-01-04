https://sputnikarabic.ae/20230104/معلومات-عن-النسخة-الـ25-من-كأس-الخليج-1071921699.html
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
تترقب جماهير كرة القدم في الخليج انطلاق النسخة 25 من بطولة كأس الخليج "خليجي 25" والذي تستضيفه العراق لأول مرة منذ 43 عاما. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:54+0000
2023-01-04T12:54+0000
2023-01-04T12:54+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/04/1071921392_0:0:1411:793_1920x0_80_0_0_20d3b6380b54cf81ef0dbdd48fdb6c92.png
2023
الأخبار
ar_EGhttps://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/04/1071921392_162:0:1219:793_1920x0_80_0_0_c727f356dbf27e58cfc31303a67ef212.png
سبوتنيك عربي
انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن النسخة الـ25 من كأس الخليج
تترقب جماهير كرة القدم في الخليج انطلاق النسخة 25 من بطولة كأس الخليج "خليجي 25" والذي تستضيفه العراق لأول مرة منذ 43 عاما.