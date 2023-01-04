https://sputnikarabic.ae/20230104/مقتل-أكثر-من-130-شخصا-وإصابة-300-آخرين-بالرصاص-في-أمريكا-منذ-بداية-العام-فقط-1071911314.html
مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة 300 آخرين بالرصاص في أمريكا منذ بداية العام فقط
مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة 300 آخرين بالرصاص في أمريكا منذ بداية العام فقط
قتل أكثر من 130 شخصا، وأصيب أكثر من 300 في الولايات المتحدة بإطلاق نار في الأيام الأولى من عام 2023. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T05:21+0000
2023-01-04T05:21+0000
2023-01-04T05:21+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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جاء ذلك وفقا لما أظهرته بيانات المنظمة غير الربحية "Gun Violence Archive" التي تتعقب حوادث إطلاق النار أمس الثلاثاء.وفقا للبيانات، منذ بداية العام قُتل 131 شخصا عن طريق الخطأ أو عن عمد ، وأصيب 313 في الولايات المتحدة.وأظهرت البيانات أن طفلين و11 مراهقا قتلوا وأصيب 34 مراهقا وثلاثة أطفال.علاوة على ذلك، وقعت ستة حوادث توصف بأنها إطلاق نار جماعي، حيث أصيب أكثر من أربعة أشخاص خلال كل حادث منفصل منذ بداية عام 2023.
https://sputnikarabic.ae/20230104/البيت-الأبيض-بايدن-يستقبل-الجمعة-رئيس-الوزراء-الياباني-لبحث-تعزيز-العلاقات-1071910868.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أكثر من 130 شخصا وإصابة 300 آخرين بالرصاص في أمريكا منذ بداية العام فقط
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قتل أكثر من 130 شخصا، وأصيب أكثر من 300 في الولايات المتحدة بإطلاق نار في الأيام الأولى من عام 2023.
جاء ذلك وفقا لما أظهرته بيانات المنظمة غير الربحية "Gun Violence Archive" التي تتعقب حوادث إطلاق النار أمس الثلاثاء.
وفقا للبيانات، منذ بداية العام قُتل 131 شخصا عن طريق الخطأ أو عن عمد
، وأصيب 313 في الولايات المتحدة.
وأظهرت البيانات أن طفلين و11 مراهقا قتلوا وأصيب 34 مراهقا وثلاثة أطفال.
علاوة على ذلك، وقعت ستة حوادث توصف بأنها إطلاق نار جماعي، حيث أصيب أكثر من أربعة أشخاص خلال كل حادث منفصل منذ بداية عام 2023.