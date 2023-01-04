https://sputnikarabic.ae/20230104/ملك-الأردن-يتوجه-إلى-الإمارات-في-زيارة-قصيرة-1071915752.html
ملك الأردن يتوجه إلى الإمارات في زيارة قصيرة
ملك الأردن يتوجه إلى الإمارات في زيارة قصيرة
أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن ملك الأردن عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة عمل قصيرة. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T10:02+0000
2023-01-04T10:02+0000
2023-01-04T10:02+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني سوف يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء.وخلال الاتصال، بحث الجانبان اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.وأكد الوزيران على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية" للمسجد الأقصى.كما شددا على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, العالم العربي
ملك الأردن يتوجه إلى الإمارات في زيارة قصيرة
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أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، أن ملك الأردن عبد الله الثاني توجه إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي في زيارة عمل قصيرة.
وذكرت
وكالة الأنباء الأردنية، أن الملك عبد الله الثاني سوف يلتقي خلال الزيارة بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.
وكان وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أجرى اتصالا هاتفيا
مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، أمس الثلاثاء.
وخلال الاتصال، بحث الجانبان اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحة المسجد الأقصى.
وأكد الوزيران على ضرورة "وقف جميع الانتهاكات الإسرائيلية" للمسجد الأقصى
.
كما شددا على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني القائم وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة القدس وشؤون المسجد الأقصى.