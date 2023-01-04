https://sputnikarabic.ae/20230104/مندوب-إسرائيل-يصف-انعقاد-مجلس-الأمن-لمناقشة-اقتحام-بن-غفير-للأقصى-بـ-السخيف-وغير-الضروري-1071937442.html

مندوب إسرائيل يصف انعقاد مجلس الأمن لمناقشة اقتحام بن غفير للأقصى بـ "السخيف وغير الضروري"

مندوب إسرائيل يصف انعقاد مجلس الأمن لمناقشة اقتحام بن غفير للأقصى بـ "السخيف وغير الضروري"

انتقد المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة السفير جلعاد إردان، عقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس جلسة طارئة على خلفية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T19:20+0000

2023-01-04T19:20+0000

2023-01-04T19:22+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

آخر أخبار القدس الأن

أخبار فلسطين اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/04/1068616149_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_0a59ebdb3b69024b42eb080c3329cd47.jpg

وتعقد جلسة مجلس الأمن لمناقشة "انتهاك" إسرائيل للوضع الراهن في القدس، وذلك بناء على طلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من دولة الإمارات العربية المتحدة المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين، وفق ما صرح به اليوم الأربعاء، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.وقال إردان في مقطع متلفز بثه من الأمم المتحدة على حسابه بموقع تويتر مساء اليوم: "سينعقد مجلس الأمن غدا لمناقشة سخيفة وغير ضرورية بشأن جبل الهيكل (الحرم القدسي/ المسجد الأقصى)".واتهم إردان الأمم المتحدة بأنها "هيئة مشوهة ومنحازة وتميز ضد إسرائيل".وأضاف "لقد زرت جبل الهيكل بصفتي وزيرا للأمن الداخلي (2015-2020) وسأوضح مرة أخرى غدا في النقاش أن الزيارات اليهودية إلى جبل الهيكل لا تشكل انتهاكا للوضع الراهن وأي شخص يقول خلاف ذلك فهو مضلل ويؤدي إلى تقويض الأمن والاستقرار".واقتحم الوزير الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى في القدس يوم أمس الثلاثاء، مما أثار غضب الفلسطينيين، وخلف إدانات عربية ودلوية واسعة، وحذرت الولايات المتحدة من خطوات قد تضر بالوضع الراهن.والوضع الراهن، أو ما يعرف بالإنجليزية بـ "ستاتس كو"، هو ذلك المتعلق بإدارة الأماكن المقدسة بالقدس الشرقية منذ إقراره في العهد العثماني.واستمر الوضع الراهن (القائم) خلال فترة الانتداب البريطاني لفلسطين (1920-1947) ولاحقا في العهد الأردني، وحتى ما بعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية عام 1967.ويتهم الفلسطينيون إسرائيل بالسعي لتغيير الوضع الراهن، عبر تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بين اليهود والمسلمين، وبدأت إسرائيل في السماح للمستوطنين اليهود بتنفيذ اقتحامات للأقصى منذ عام 2003.وهذه هي المرة الأولى التي يقدم فيها بن غفير على اقتحام المسجد الأقصى منذ توليه مهام منصبه وزيرا للأمن القومي يوم الخميس الماضي، ضمن حكومة شكلها نتنياهو من أحزاب أقصى اليمين الديني والقومي.إلا أن الوزير المتشدد لطالما أشعل توترات جارفة في المدينة المقدسة بعد اقتحامات سابقة للمسجد قاد خلالها عشرات المستوطنين، كما تسبب اقتحامه لحي الشيخ جراح بالمدينة في مواجهات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين من جهة وسكان الحي الفلسطينيين.

https://sputnikarabic.ae/20230104/إعلام-إسرائيل-تحاول-منع-عقد-جلسة-لمجلس-الأمن-بشأن-زيارة-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-1071925367.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة, آخر أخبار القدس الأن, أخبار فلسطين اليوم