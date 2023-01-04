https://sputnikarabic.ae/20230104/واشنطن-تدرس-سبل-استهداف-إنتاج-الطائرات-بدون-طيار-الإيرانية-1071942474.html
واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية
واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية من خلال العقوبات وضوابط التصدير. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T21:57+0000
2023-01-04T21:57+0000
2023-01-04T21:57+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون في بيان: "إننا نبحث عن طرق لاستهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية من خلال العقوبات، وضوابط التصدير، والتحدث إلى الشركات الخاصة التي تم استخدام منتجاتها في الإنتاج".وأضافت واتسون "نقوم بتقييم المزيد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقييد وصول إيران إلى التقنيات المستخدمة في الطائرات بدون طيار".وكانت إيران قد حققت خلال السنوات الأخيرة الماضية نجاحات كبيرة في تصنيع واستخدام الطائرات المسيرة.والسبت الماضي، أجرى الجيش الإيراني تجارب على طائرات مسيرة هجومية جديدة في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، في إطار تدريباته السنوية الجارية "ذو الفقار 1401"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.وقال التلفزيون الرسمي إن طائرة أبابيل -5 الهجومية استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعد قطعها مسافة 400 كيلومتر.واختبرت إيران العديد من الطائرات العسكرية بدون طيار خلال العقد الماضي.وكانت الطائرات المسيرة العسكرية نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة وحلفائها الذين يزعمون أن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة استخدمت في هجمات في أوكرانيا المدعومة من الغرب، وهو ما سبق ونفته روسيا وإيران.
https://sputnikarabic.ae/20221229/تقرير-أمريكا-تعد-خطة-لمنع-إيران-من-إنتاج-الطائرات-المسيرة-1071749574.html
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سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
واشنطن تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة تدرس سبل استهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية من خلال العقوبات وضوابط التصدير.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون في بيان
: "إننا نبحث عن طرق لاستهداف إنتاج الطائرات بدون طيار الإيرانية من خلال العقوبات، وضوابط التصدير، والتحدث إلى الشركات الخاصة التي تم استخدام منتجاتها في الإنتاج".
وأضافت واتسون "نقوم بتقييم المزيد من الخطوات التي يمكننا اتخاذها فيما يتعلق بضوابط التصدير لتقييد وصول إيران إلى التقنيات المستخدمة في الطائرات بدون طيار".
وكانت إيران قد حققت خلال السنوات الأخيرة الماضية نجاحات كبيرة في تصنيع واستخدام الطائرات المسيرة.
29 ديسمبر 2022, 19:36 GMT
والسبت الماضي، أجرى الجيش الإيراني تجارب على طائرات مسيرة هجومية جديدة
في المنطقة الساحلية لخليج عمان وبالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي، في إطار تدريباته السنوية الجارية "ذو الفقار 1401"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.
وقال التلفزيون الرسمي إن طائرة أبابيل -5 الهجومية استخدمت خلال المناورات لأول مرة ونجحت في إصابة هدفها بقنبلة بعد قطعها مسافة 400 كيلومتر.
واختبرت إيران العديد من الطائرات العسكرية بدون طيار خلال العقد الماضي.
وكانت الطائرات المسيرة العسكرية نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة
وحلفائها الذين يزعمون أن طهران تزود موسكو بطائرات مسيرة استخدمت في هجمات في أوكرانيا المدعومة من الغرب، وهو ما سبق ونفته روسيا وإيران.