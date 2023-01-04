https://sputnikarabic.ae/20230104/وزيرة-خارجية-ألمانيا-تزعم-رصد-إشارات-عن-رغبة-بوتين-إنهاء-العملية-العسكرية-1071932359.html
وزيرة خارجية ألمانيا تزعم رصد إشارات عن رغبة بوتين إنهاء العملية العسكرية
وزيرة خارجية ألمانيا تزعم رصد إشارات عن رغبة بوتين إنهاء العملية العسكرية
زعمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رصد إشارات عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T17:07+0000
2023-01-04T17:07+0000
2023-01-04T17:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار فلسطين اليوم
أخبار ألمانيا
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ولم توضح الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البرتغالية لشبونة، مزيدا من المعلومات حول تلك الإشارات.وادعت بيربوك أن "موقف بوتين هو السبب في استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وحماية شعبها".بينما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة، إن أي نزاع يتم حله حول طاولة المفاوضات، بينما الوضع في أوكرانيا يتعلق أولا باستكمال العملية العسكرية الخاصة بعد تحقيق أهدافها، التي حددتها روسيا.وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230104/الخارجية-الروسية-لا-يمكن-لإيطاليا-أن-تكون-وسيطا-بين-موسكو-وكييف-1071925712.html
https://sputnikarabic.ae/20221220/الرئيس-الألماني-يطلب-من-نظيره-الصيني-الضغط-على-بوتين-لإنهاء-العملية-العسكرية-1071418692.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
روسيا, أخبار فلسطين اليوم, أخبار ألمانيا
وزيرة خارجية ألمانيا تزعم رصد إشارات عن رغبة بوتين إنهاء العملية العسكرية
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زعمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رصد إشارات عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
ولم توضح الوزيرة، التي كانت تتحدث خلال مؤتمر صحفي في العاصمة البرتغالية
لشبونة، مزيدا من المعلومات حول تلك الإشارات.
وادعت بيربوك أن "موقف بوتين هو السبب في استمرار إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها وحماية شعبها".
بينما قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، في تصريحات سابقة، إن أي نزاع يتم حله حول طاولة المفاوضات، بينما الوضع في أوكرانيا يتعلق أولا باستكمال العملية العسكرية الخاصة بعد تحقيق أهدافها، التي حددتها روسيا.
وقال الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن جميع النزاعات المسلحة تنتهي بالمفاوضات، وكلما أسرعت كييف في فهم ذلك، كان ذلك أفضل.
20 ديسمبر 2022, 18:11 GMT
كما أكد بوتين، في مناسبات عدة، أن روسيا لا ترفض المفاوضات ومنفتحة دائما على الحوار، لكنها لن تتنازل عن أي من حقوقها، ولن تسمح بما من شأنه أن يشكل خطرا آنيا أو مستقبليا، على أمنها وأمن شعبها.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.