https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الخارجية-الكويتي-يبحث-مع-نظيره-الجيبوتي-تعزيز-التعاون-الثنائي-1071925865.html
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون الثنائي
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون الثنائي
بحث وزيرا الخارجية في الكويت وجيبوتي، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وذلك في اتصال هاتفي. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T14:45+0000
2023-01-04T14:45+0000
2023-01-04T14:45+0000
العالم العربي
الكويت
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وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف.وأضافت الوكالة أن الوزير الجيبوتي قدم التهنئة لنظيره الكويتي بمناسبة توليه المنصب معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، كما تباحثا خلال الاتصال أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.يذكر أنه في وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وفدا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب في ديوان عام وزارة الخارجية.وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن لقاء وزير الخارجية الكويتي بالوفد الأمريكي جاء بمناسبة زيارة رسمية أجراها الوفد دولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سبل التعاون والشراكة والتطلعات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الكويت
وزير الخارجية الكويتي يبحث مع نظيره الجيبوتي تعزيز التعاون الثنائي
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بحث وزيرا الخارجية في الكويت وجيبوتي، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وذلك في اتصال هاتفي.
وأفادت وكالة الأنباء الكويتية
"كونا" بأن وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي، محمود علي يوسف.
وأضافت الوكالة أن الوزير الجيبوتي قدم التهنئة لنظيره الكويتي بمناسبة توليه المنصب معربا عن صادق تمنياته بالتوفيق والنجاح في تولي مهام عمله وللعلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين، كما تباحثا خلال الاتصال أحدث التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.
يذكر أنه في وقت سابق، استقبل وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، وفدا من أعضاء الكونغرس
الأمريكي برئاسة النائب ديفيد سيسيلين رئيس لجنة شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب في ديوان عام وزارة الخارجية.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن لقاء وزير الخارجية الكويتي بالوفد الأمريكي جاء بمناسبة زيارة رسمية أجراها الوفد دولة الكويت، حيث استعرض الجانبان خلال اللقاء الروابط الوثيقة والمشتركة التي تجمع بين الكويت والولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك سبل التعاون والشراكة والتطلعات نحو مستقبل أكثر أمنا وازدهارا.