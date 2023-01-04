https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الدفاع-في-حكومة-أنصار-الله-يحذر-التحالف-من-استمرار-اللعب-بالملف-الإنساني-1071914562.html
وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يحذر التحالف من استمرار "اللعب بالملف الإنساني"
وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يحذر التحالف من استمرار "اللعب بالملف الإنساني"
قال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ( التابعة لأنصار الله وغير المعترف بها دوليا)، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "التحالف السعودي لجأ إلى... 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T08:58+0000
2023-01-04T08:58+0000
2023-01-04T08:58+0000
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وحذر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ، التحالف من أن "استمراره اللعب بالملف الإنساني سيقود المنطقة كلها إلى حافة الكارثة".وأضاف العاطفي: "العدوان يصعّد من أعماله العدائية تجاه الشعب اليمني بالتزامن مع استمرار الحصار الذي طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني واحتياجاته الضرورية".وتابع: "لجوء العدوان للحرب النفسية وإشاعات الكذب والتضليل لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب اليمني عبر عدوانه وحصاره طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعيه ويدركه جيدا أبناء اليمن".وأشار الوزير إلى أن "الجيش اليمني سيظل يعتمد على مبدأ الردع الاستراتيجي المؤثر حتى يفهم المعتدون أن صنعاء لن تساوم على حقوق الشعب اليمني وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20230104/اليمن-القوات-المشتركة-تتهم-أنصار-الله-بنصب-قواعد-إطلاق-صواريخ-موجهة-في-الحديدة-1071910585.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, السعودية
العالم العربي, أخبار العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, السعودية
وزير الدفاع في حكومة "أنصار الله" يحذر التحالف من استمرار "اللعب بالملف الإنساني"
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قال وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ( التابعة لأنصار الله وغير المعترف بها دوليا)، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، إن "التحالف السعودي لجأ إلى الحرب النفسية في حربه ضد الشعب اليمني لأنه لم ينجح في هزيمة إرادته".
وحذر وزير الدفاع في حكومة الإنقاذ، التحالف من أن "استمراره اللعب بالملف الإنساني سيقود المنطقة كلها إلى حافة الكارثة".
وأضاف العاطفي: "العدوان يصعّد من أعماله العدائية تجاه الشعب اليمني بالتزامن مع استمرار الحصار
الذي طال لقمة العيش وفاقم من الجوانب المعيشية للمواطن اليمني واحتياجاته الضرورية".
وتابع: "لجوء العدوان للحرب النفسية وإشاعات الكذب والتضليل لاستهداف الجبهة الداخلية بعد فشله في النيل من إرادة الشعب اليمني عبر عدوانه وحصاره طيلة السنوات الماضية، وهو ما يعيه ويدركه جيدا أبناء اليمن".
وأشار الوزير إلى أن "الجيش اليمني سيظل يعتمد على مبدأ الردع الاستراتيجي
المؤثر حتى يفهم المعتدون أن صنعاء لن تساوم على حقوق الشعب اليمني وستعمل على انتزاعها إذا تطلب الأمر ذلك".