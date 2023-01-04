https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-فلسطيني-لـ-سبوتنيك-توجه-الرئيس-إلى-مجلس-الأمن-خطوة-ضرورية-وكاشفة-لمواقف-الدول-1071929969.html

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": توجه الرئيس إلى مجلس الأمن خطوة ضرورية وكاشفة لمواقف الدول

وزير فلسطيني لـ "سبوتنيك": توجه الرئيس إلى مجلس الأمن خطوة ضرورية وكاشفة لمواقف الدول

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن قرار الرئيس محمود عباس، بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، جاء لوقف الاعتداءات الإسرائيلية... 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T16:17+0000

2023-01-04T16:17+0000

2023-01-04T16:17+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

آخر أخبار القدس الأن

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/0d/1047499013_0:30:601:368_1920x0_80_0_0_3b9548762b36f1cf4b02726632176e6f.jpg

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن الرئيس الفلسطيني أراد أن يضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة المخاطر الناجمة عن حكومة إسرائيلية يمينية متطرفة، تحتضن أطرافًا فاشية مثل بن غفير وسموترتش.واعتبر أن التوجه للأمم المتحدة ومناقشة هذا الأمر في مجلس الأمن والقرار الذي سيصدر له أهميته الكاشفة لمواقف الدول والأطراف المختلفة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تزال تتعامل بمعايير مزدوجة، بالتالي ستكون واشنطن وأوروبا أمام واحد من هذه الخيارات.وأكد مجدلاني أن "الموقف الذي سيصدره مجلس الأمن سوف نبني عليه في إطار تحركات سياسية ودبلوماسية وقانونية لاحقة"، مشددا على عدم التوقف عند إدانة وشجب واستنكار الموقف الإسرائيلي الذي ينتهك القانون الدولي، ويستهدف الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الأقصى.وفيما يتعلق بالتهديدات الإسرائيلية بإمكانية فرض عقوبات اقتصادية على فلسطين، قال إنهم يدركون تمامًا أن حكومة نتنياهو ومن خلفها بن غفير وسموترتش تهدد باستمرار، وإنهم يعلمون مدى جديتها وخطورتها، بالمقابل فإن القيادة الفلسطينية لن تكون الطرف الوحيد الملتزم بالاتفاقيات في الوقت الذي تتخلي عنها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، وأن أي إجراء للعقوبات الجماعية ضد الشعب والقيادة سوف نتخذ إجراءات ضدها بنفس الشدة والقوة وذات الاتجاه.وبعثت فلسطين "ثلاثة رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (اليابان)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوقف الانفجار الوشيك للوضع في فلسطين المحتلة".وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، في رسائله، إن "الدعوة جاءت بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس للتصدي لاعتداء الوزير المتطرف بن غفير، واقتحامه للمسجد الأقصى، بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بما في ذلك من خلال المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.ونوه منصور، إلى أن "العام الجديد بدأ باقتحام جديد على المسجد الأقصى والحرم الشريف من قبل المتعصبين اليهود، وعلى رأسهم ما يسمى بوزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، والذي اقتحم صباح أمس الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى بكتيبة كبيرة من قوات الاحتلال في انتهاك جسيم للقانون الدولي، إضافة إلى دعوته لأحد اتباع حركة كاخ الإرهابية بشكل علني لتقسيم الحرم الشريف وأداء الشعائر اليهودية هناك، في انتهاك صارخ للوضع القانوني والتاريخي القائم في الموقع المقدس".وشدد على "ضرورة قيام مجلس الأمن بمطالبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها واعتداءاتها على المسجد الأقصى والحرم الشريف، والامتثال التام لالتزاماتها بموجب القانون الدولي"، مؤكدا على ضرورة إرسال رسالة قوية للحكومة الإسرائيلية، والتي تعتبر الأكثر تطرفا، مفادها أنه لن يُسمح لمثل هذه الانتهاكات تحت أية ذريعة وأن العواقب المترتبة على ذلك ستكون قاسية.وأشار إلى أن "المجتمع الدولي ملزم بإعادة التأكيد على رفضه لأي مطالبات إسرائيلية بالسيادة على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس وأماكنها المقدسة"، داعيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لاتخاذ إجراءات فورية، ومواجهة الأخطار الشديدة التي تمثلها اعتداءات إسرائيل المستمرة.وحث منصور، "مجلس الأمن والمجتمع الدولي بأسره على الاستجابة بسرعة النداءات، وتحمل مسؤولياتهم تجاه وضع حد للعنف والإرهاب الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والجيش وميليشيات المستوطنين، منذ فترة طويلة، ضد الشعب الفلسطيني وأماكنهم المقدسة ووجودهم".وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اقتحم باحات المسجد الأقصى، صباح أمس الثلاثاء، وسط انتشار أمني إسرائيلي كبير.ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورا لبن غفير وهو يتجول في الموقع تحت حراسة مشددة، مشيرة إلى أنه غادر باحة مسجد الأقصى بعد تواجده لفترة قصيرة.من جانبه، كلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بعثة بلاده في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف اعتداءات أعضاء الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة على المسجد الأقصى.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن عباس أكد على أهمية هذا التحرك الدولي "لوقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية".

https://sputnikarabic.ae/20221228/غانتس-يحذر-عباس-من-استمرار-التحركات-الفلسطينية-في-الأمم-المتحدة-1071709355.html

https://sputnikarabic.ae/20230104/وزير-الأمن-القومي-الإسرائيلي-إيتمار-بن-غفير-يعلن-نيته-اقتحام-المسجد-الأقصى-مجددا-1071919536.html

https://sputnikarabic.ae/20230104/ألمانيا-اقتحام-بن-غفير-للمسجد-الأقصى-استفزاز-متعمد-1071925128.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, أخبار فلسطين اليوم, آخر أخبار القدس الأن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة