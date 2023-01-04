https://sputnikarabic.ae/20230104/وفاة-رئيس-الوزراء-الأردني-الأسبق-عبد-السلام-المجالي-1071910338.html

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي

وفاة رئيس الوزراء الأردني الأسبق عبد السلام المجالي

توفي رئيس الوزراء الأردني الأسبق، الدكتور عبدالسلام المجالي، مساء أمس الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عاما، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T02:10+0000

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العالم العربي

أخبار الأردن

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ونعى رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، المجالي في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".وأعرب رئيس الوزراء عن أصدق تعازيه ومواساته برحيل المجالي (1925-2023). مؤكدا أن الأردن فقد برحيله أحد رجالاته الأوفياء الذين خدموا بإخلاص منقطع النَّظير وذادوا ببسالة عن مواقف الوطن وثوابته على مختلف الصُّعُد المحليَّة والخارجيَّة، وخدموا القيادة الهاشميَّة، وسعوا بإخلاص من أجل رفعة الأردن وقضايا الأمَّتين العربية والإسلاميَّة.وأكَّد الخصاونة أن مناقب الفقيد وإرثه الكبير والخدمات الجليلة التي قدمها على مدى عدة عقود ستبقى ماثلة في ذاكرة الوطن ونبراساً للأجيال القادمة.وشغل المجالي منصب رئيس الوزراء ووزير الخارجيَّة والدِّفاع بين الأعوام 1993 و1995، ورئيسا للوزراء ووزيرا للدفاع عامي 1997 - 1998.كما شغل منصب وزير الصحَّة ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ووزيرا للتربية والتَّعليم، ومستشاراً للملك الراحل الحسين بن طلال، وعضوا في مجلس الأعيان لأكثر من مرة ورئيسا للجامعة الأردنية، ومديراً عاماً للمؤسسة الطبية العلاجيَّة.كما تولى رئاسة الوفد الأردني لمباحثات السلام حول الشرق الأوسط.

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