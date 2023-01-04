https://sputnikarabic.ae/20230104/وفاة-رجل-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-جراء-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1071920750.html
وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:29+0000
2023-01-04T12:29+0000
2023-01-04T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "إن رجلا أصيب أثناء قصف حي بتروفسكي في دونيتسك توفي متأثراً بجراحه".في وقت سابق، أفاد أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، بأن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا أصيب بجروح نتيجة قصف حي بتروفسكي".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230103/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-غورلوفكا-1071871429.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني.
وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "إن رجلا أصيب أثناء قصف حي بتروفسكي في دونيتسك توفي متأثراً بجراحه".
في وقت سابق، أفاد أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، بأن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا أصيب بجروح نتيجة قصف حي بتروفسكي".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر
الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس
من بطش القوات الأوكرانية.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".