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Танк Т-72 и мобилизованные военнослужащие во время подготовки на Чебаркульском полигоне в Челябинской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230104/وفاة-رجل-متأثرا-بجراح-أصيب-بها-جراء-القصف-الأوكراني-على-دونيتسك-1071920750.html
وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T12:29+0000
2023-01-04T12:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
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وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "إن رجلا أصيب أثناء قصف حي بتروفسكي في دونيتسك توفي متأثراً بجراحه".في وقت سابق، أفاد أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، بأن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا أصيب بجروح نتيجة قصف حي بتروفسكي".يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
https://sputnikarabic.ae/20230103/سلطات-دونيتسك-القوات-الأوكرانية-تقصف-منطقة-غورلوفكا-1071871429.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار جمهورية دونيتسك

وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني على دونيتسك

12:29 GMT 04.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورأثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك
أثار قصف القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 04.01.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن وفاة رجل متأثرا بجراح أصيب بها جراء القصف الأوكراني.
وقال مقر الدفاع الإقليمي لجمهورية دونيتسك الشعبية: "إن رجلا أصيب أثناء قصف حي بتروفسكي في دونيتسك توفي متأثراً بجراحه".
في وقت سابق، أفاد أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك، بأن "رجلا يبلغ من العمر 60 عامًا أصيب بجروح نتيجة قصف حي بتروفسكي".
يشار إلى أن القوات الأوكرانية تستهدف بشكل مستمر الأحياء السكنية والمنشآت المدنية في مختلف مدن وبلدات دونباس وهو ما يتسبب بسقوط قتلى وجرحى ودمار في المباني.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس من بطش القوات الأوكرانية.
أثار قصف غورلوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف غورلوفكا بقذائف يستخدمها "الناتو"
أمس, 05:44 GMT
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هدف العملية بأنه "لحماية السكان، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لمدة ثماني سنوات".
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