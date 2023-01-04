https://sputnikarabic.ae/20230104/--لأول-مرة-منذ-قرن-مجلس-النواب-الأمريكي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-له-للمرة-الرابعة-1071937761.html
لأول مرة منذ قرن... مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الرابعة
لأول مرة منذ قرن... مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الرابعة
فشل مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له. 04.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-04T19:30+0000
2023-01-04T19:30+0000
2023-01-04T19:30+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مجلس النواب الأمريكي
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القاهرة - سبوتنيك. وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.في المقابل، رشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.تعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأمريكي أي رئيس له في الاقتراع الأول.وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، قد أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-فشل-مجلس-النواب-الأمريكي-في-انتخاب-رئيس-له-بعد-3-جولات-اقتراع-1071909928.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي
لأول مرة منذ قرن... مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الرابعة
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فشل مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له.
القاهرة - سبوتنيك. وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي
على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.
في المقابل، رشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.
تعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأمريكي
أي رئيس له في الاقتراع الأول.
وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.
وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، قد أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.