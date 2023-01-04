https://sputnikarabic.ae/20230104/--لأول-مرة-منذ-قرن-مجلس-النواب-الأمريكي-يفشل-في-انتخاب-رئيس-له-للمرة-الرابعة-1071937761.html

لأول مرة منذ قرن... مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الرابعة

لأول مرة منذ قرن... مجلس النواب الأمريكي يفشل في انتخاب رئيس له للمرة الرابعة

فشل مجلس النواب الأمريكي ذي الأغلبية الجمهورية، اليوم الأربعاء، للمرة الرابعة خلال يومين في انتخاب رئيس له. 04.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-04T19:30+0000

2023-01-04T19:30+0000

2023-01-04T19:30+0000

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الأمريكي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101761/85/1017618579_0:75:1440:885_1920x0_80_0_0_c688d2be6df75bb21edfb7c778bd33ef.jpg

القاهرة - سبوتنيك. وحال عدد من المشرعين الجمهوريين المحافظين دون حصول الزعيم الجمهوري كيفن مكارثي على 218 صوتا اللازمة ليصبح رئيس مجلس النواب.في المقابل، رشح عضو الكونغرس الجمهوري تشيب روي بايرون دونالدز، ليكون رئيس المجلس، بعدما حصل على ما لا يقل عن اثني عشر صوتًا داعمًا له.تعتبر هذه سابقة هي الأولى منذ قرن التي لم يختر فيها مجلس النواب الأمريكي أي رئيس له في الاقتراع الأول.وأجريت في تشرين الثاني/ نوفمبر، في الولايات المتحدة انتخابات الكونغرس النصفية.وكان زعيم الجمهوريين في مجلس النواب، كيفن مكارثي، قد أعرب عن ثقته في عودة مجلس النواب تحت سيطرة حزبه بعد نتائج الانتخابات.

https://sputnikarabic.ae/20230103/إعلام-فشل-مجلس-النواب-الأمريكي-في-انتخاب-رئيس-له-بعد-3-جولات-اقتراع-1071909928.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مجلس النواب الأمريكي