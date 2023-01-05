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أردوغان يؤكد لبوتين أهمية اتخاذ خطوات "لتطهير" المناطق الحدودية السورية من وحدات حماية الشعب الكردية
https://sputnikarabic.ae/20230105/أردوغان-يؤكد-لبوتين-أهمية-اتخاذ-خطوات-لتطهير-المناطق-الحدودية-السورية-من-وحدات-حماية-الشعب-الكردية-1071949076.html
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية اتخاذ خطوات "لتطهير" المناطق الحدودية السورية من وحدات حماية الشعب الكردية
أردوغان يؤكد لبوتين أهمية اتخاذ خطوات "لتطهير" المناطق الحدودية السورية من وحدات حماية الشعب الكردية
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق الحدودية السورية في... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T09:25+0000
2023-01-05T09:57+0000
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وقالت الرئاسة التركية في بيان صدر عنها اليوم: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال المحادثات تمت مناقشة العلاقات بين تركيا وروسيا، ولا سيما في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية".ونوهت الرئاسة التركية إلى أن المحادثات التي جرت بين الرئيسين تطرقت كذلك إلى الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا.وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، "أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) على وجه الخصوص، من تنظيم "واي بي جي" الإرهابي". وأكد الرئيس التركي، أهمية تبني دمشق نهجا بناء من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن الأزمة السورية.هذا وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قدأعلن في وقت سابق، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن انعقاده مرهون بسير المحادثات بين البلدين.وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".
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العالم, روسيا, العالم العربي
العالم, روسيا, العالم العربي

أردوغان يؤكد لبوتين أهمية اتخاذ خطوات "لتطهير" المناطق الحدودية السورية من وحدات حماية الشعب الكردية

09:25 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 09:57 GMT 05.01.2023)
© Sputnik . Sergei Guneyev / الانتقال إلى بنك الصورتدشين "التيار التركي" بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020
تدشين التيار التركي بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 8 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Sergei Guneyev
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي أجراه اليوم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أهمية اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير المناطق الحدودية السورية في مقدمتها منبج وتل رفعت من وحدات حماية الشعب الكردية.
وقالت الرئاسة التركية في بيان صدر عنها اليوم: "أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان، محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وخلال المحادثات تمت مناقشة العلاقات بين تركيا وروسيا، ولا سيما في مجال الطاقة والقضايا الإقليمية".

ونوهت الرئاسة التركية إلى أن المحادثات التي جرت بين الرئيسين تطرقت كذلك إلى الأزمة السورية والوضع في أوكرانيا.
وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، "أردوغان يؤكد لبوتين ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لتطهير تل رفعت ومنبج (شمالي سوريا) على وجه الخصوص، من تنظيم "واي بي جي" الإرهابي".
وأكد الرئيس التركي، أهمية تبني دمشق نهجا بناء من أجل الوصول إلى نتائج ملموسة بشأن الأزمة السورية.
هذا وكان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، قدأعلن في وقت سابق، إن موعد اللقاء المتوقع بين الرئيسين، التركي رجب طيب أردوغان والسوري بشار الأسد، لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أن انعقاده مرهون بسير المحادثات بين البلدين.
وذكر قالن في حديث لقناة "إن تي في" التركية: "لم يتحدد بعد موعد اللقاء بين أردوغان والأسد، ومن السابق لأوانه الحديث عن موحد محدد، وانعقاد اللقاء سيجري حسب تطورات سير المحادثات بين الجانبين".
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