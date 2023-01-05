https://sputnikarabic.ae/20230105/أمازون-تقرر-تسريح-عشرات-الآلاف-من-الموظفين--1071963727.html
أمازون تقرر تسريح عشرات الآلاف من الموظفين
أمازون تقرر تسريح عشرات الآلاف من الموظفين
أعلنت شركة أمازون لتجارة التجزئة اعتزامها إغلاق 18 ألف وظيفة وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، وهو رقم أعلى مما أعلنت عنه في السابق. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T14:59+0000
2023-01-05T14:59+0000
2023-01-05T14:59+0000
شركة أمازون
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ونقل موقع "بي بي سي عربي" عن الشركة الأمريكية، أن الموظفين الذين أغلقت وظائفهم سوف يحصلون على تعويضات إنهاء الخدمة ومزايا صحية.وأشارت الشركة إلى أنها سوف تساعد العاملين الذين تم تسريحهم في الحصول على وظيفة جديدة.وتوزع الشركة موظفيها والموظفين الذين يقدمون خدماتها في متاجرها بعدد من دول العالم.وعلى الرغم من أن سعر سهم أمازون قد ارتفع كثيرا خلال فترة تفشي جائحة كورونا، لاسيما في مرحلة الإغلاق الذي انتعشت خلاله كثيرا ثقافة التسوق عبر الإنترنت، إلا أن قيمة السهم تراجعت خلال العام الماضي إلى النصف تقريبا.وكانت شركة قد اختتمت أسوأ عام لها، بهبوط سهمها بنحو 51 في المئة في 2022، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2000 عندما تراجع بنحو 80 في المئة.كما تقلصت القيمة السوقية لشركة "أمازون" إلى نحو 834 مليار دولار، من 1.7 تريليون دولار في بداية العام، لتخرج الشركة، الشهر الماضي، من النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.وترتبط الكثير من خسائر "أمازون" لعام 2022 بالاقتصاد والبيئة الكلية، كما دفع التضخم المتصاعد وأسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين بعيدا عن النمو، وتوجههم إلى شركات ذات هوامش ربح عالية وتدفق نقدي ثابت وعوائد أرباح عالية.
https://sputnikarabic.ae/20221018/روسيا-تغرم-أمازون-65-ألف-دولار-لرفضها-حذف-مواد-محظورة-1069188449.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
شركة أمازون
أمازون تقرر تسريح عشرات الآلاف من الموظفين
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أعلنت شركة أمازون لتجارة التجزئة اعتزامها إغلاق 18 ألف وظيفة وتسريح عشرات الآلاف من العاملين، وهو رقم أعلى مما أعلنت عنه في السابق.
ونقل موقع "بي بي سي عربي"
عن الشركة الأمريكية، أن الموظفين الذين أغلقت وظائفهم سوف يحصلون على تعويضات إنهاء الخدمة ومزايا صحية.
18 أكتوبر 2022, 12:55 GMT
وأشارت الشركة إلى أنها سوف تساعد العاملين الذين تم تسريحهم في الحصول على وظيفة جديدة.
وتوزع الشركة موظفيها والموظفين الذين يقدمون خدماتها في متاجرها بعدد من دول العالم.
وعلى الرغم من أن سعر سهم أمازون قد ارتفع كثيرا خلال فترة تفشي جائحة كورونا، لاسيما في مرحلة الإغلاق الذي انتعشت خلاله كثيرا ثقافة التسوق عبر الإنترنت، إلا أن قيمة السهم تراجعت
خلال العام الماضي إلى النصف تقريبا.
وكانت شركة قد اختتمت أسوأ عام لها، بهبوط سهمها بنحو 51 في المئة في 2022، وهو أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2000 عندما تراجع بنحو 80 في المئة.
كما تقلصت القيمة السوقية لشركة "أمازون" إلى نحو 834 مليار دولار، من 1.7 تريليون دولار في بداية العام، لتخرج الشركة، الشهر الماضي، من النادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، وفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.
وترتبط الكثير من خسائر "أمازون" لعام 2022 بالاقتصاد والبيئة الكلية، كما دفع التضخم المتصاعد وأسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين بعيدا عن النمو، وتوجههم إلى شركات ذات هوامش ربح عالية وتدفق نقدي ثابت وعوائد أرباح عالية.