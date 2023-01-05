https://sputnikarabic.ae/20230105/أمريكا-تعرض-10-ملايين-دولار-للحصول-على-معلومات-حول-المسؤولين-عن-هجوم-كينيا-2020-1071968476.html
أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول المسؤولين عن هجوم كينيا 2020
أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول المسؤولين عن هجوم كينيا 2020
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الأشخاص المسؤولين عن هجوم كينيا الإرهابي لعام 2020 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T16:48+0000
2023-01-05T16:48+0000
2023-01-05T16:48+0000
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ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ونشرته عبر موقعها على الإنترنت، تقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات بغرض القبض على أعضاء جماعة الشباب الإرهابية (محظورة في روسيا) الذين نفذوا هجومًا على أفراد أمريكيين وكينيين في كينيا عام 2020.وقال البيان: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة معلم أيمن في أي بلد أو أي فرد ارتكب أو حاول أو تآمر لارتكاب أو ساعد أو حرض على ارتكاب الهجوم الإرهابي في 5 يناير 2020 على أفراد أمريكيين وكينيين في مطار ماندا باي في كينيا".وقال البيان إن أيمن كان مسؤولا عن التحضير لهجوم يناير/كانون الثاني 2020، في كينيا، وأن وزارة الخارجية صنفته على أنه إرهابي عالمي مصمم خصيصا (SDGT) في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.طالع أيضا: كينيا تلمح لتورط محليين في هجوم فندق نيروبي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كينيا, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كينيا, العالم
أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول المسؤولين عن هجوم كينيا 2020
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أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الأشخاص المسؤولين عن هجوم كينيا الإرهابي لعام 2020
ووفق بيان أصدرته
وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ونشرته عبر موقعها على الإنترنت، تقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات بغرض القبض على أعضاء جماعة الشباب الإرهابية (محظورة في روسيا) الذين نفذوا هجومًا على أفراد أمريكيين وكينيين في كينيا عام 2020.
وقال البيان: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية
، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة معلم أيمن في أي بلد أو أي فرد ارتكب أو حاول أو تآمر لارتكاب أو ساعد أو حرض على ارتكاب الهجوم الإرهابي في 5 يناير 2020 على أفراد أمريكيين وكينيين في مطار ماندا باي في كينيا".
وأوضح البيان أن الجندي في الجيش الأمريكي هنري مايفيلد والمتعاقدين في وزارة الدفاع بروس تريبليت وداستن هاريسون قتلوا في الهجوم، مشيرةً إلى أن أيمن هو قائد جيش أيمن، إحدى وحدات الشباب التي تنفذ هجمات إرهابية في كينيا والصومال.
وقال البيان إن أيمن كان مسؤولا عن التحضير لهجوم يناير/كانون الثاني 2020، في كينيا، وأن وزارة الخارجية صنفته على أنه إرهابي عالمي مصمم خصيصا (SDGT) في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.