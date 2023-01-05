https://sputnikarabic.ae/20230105/أمريكا-تعرض-10-ملايين-دولار-للحصول-على-معلومات-حول-المسؤولين-عن-هجوم-كينيا-2020-1071968476.html

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول المسؤولين عن هجوم كينيا 2020

أمريكا تعرض 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول المسؤولين عن هجوم كينيا 2020

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن 10 ملايين دولار للحصول على معلومات حول الأشخاص المسؤولين عن هجوم كينيا الإرهابي لعام 2020 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T16:48+0000

2023-01-05T16:48+0000

2023-01-05T16:48+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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ووفق بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، ونشرته عبر موقعها على الإنترنت، تقدم الولايات المتحدة ما يصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات بغرض القبض على أعضاء جماعة الشباب الإرهابية (محظورة في روسيا) الذين نفذوا هجومًا على أفراد أمريكيين وكينيين في كينيا عام 2020.وقال البيان: "يقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة (RFJ) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي تديره دائرة الأمن الدبلوماسي، مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال أو إدانة معلم أيمن في أي بلد أو أي فرد ارتكب أو حاول أو تآمر لارتكاب أو ساعد أو حرض على ارتكاب الهجوم الإرهابي في 5 يناير 2020 على أفراد أمريكيين وكينيين في مطار ماندا باي في كينيا".وقال البيان إن أيمن كان مسؤولا عن التحضير لهجوم يناير/كانون الثاني 2020، في كينيا، وأن وزارة الخارجية صنفته على أنه إرهابي عالمي مصمم خصيصا (SDGT) في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.طالع أيضا: كينيا تلمح لتورط محليين في هجوم فندق نيروبي

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