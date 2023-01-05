https://sputnikarabic.ae/20230105/أوكرانيا-ترفض-هدنة-عيد-الميلاد-التي-أعلنتها-موسكو-1071975366.html

أوكرانيا ترفض هدنة عيد الميلاد التي أعلنتها روسيا

أوكرانيا ترفض هدنة عيد الميلاد التي أعلنتها روسيا

رفض الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عرض موسكو وقف إطلاق النار في عيد الميلاد الأرثوذكسي ووصفه بأنه "تستر" لتعزيز مواقع الخطوط الأمامية للقوات المسلحة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T21:52+0000

2023-01-05T21:52+0000

2023-01-05T21:54+0000

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موسكو- سبوتنيك. كما كرر سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أوليكسي دانيلوف، تصريحات زيلينسكي وقال لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية: "لا مفاوضات معهم (مع موسكو)..".قال زيلينسكي في خطاب مساء للأمم المتحدة: "تريد روسيا الآن استخدام عيد الميلاد كغطاء على الأقل لوقف تقدم رجالنا في دونباس وجلب المعدات والذخيرة والرجال المعبئين بالقرب من مواقعنا".رفضت واشنطن وبرلين عرض الهدنة. وأشار الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أن موسكو "تحاول الحصول على بعض الأكسجين"، فيما جادلت كبيرة الدبلوماسية الألمانية أنالينا بيربوك بأن الهدنة لن تجلب "الحرية ولا الأمن".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس فلاديمير بوتين، صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري اعتبارا من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 يناير/ كانون الثاني، وحتى الساعة 23:59 يوم السبت.وذكرت الرئاسة الروسية، في وقت سابق اليوم الخميس، أن بوتين، أوعز لوزير الدفاع سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة ظهر يوم غد الجمعة وحتى منتصف ليل اليوم التالي.وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا..".وأضاف البيان: "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".دعا بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، في وقت سابق اليوم، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة عيد الميلاد. وقال في بيان: "أتوجه لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع بدعوة لوقف إطلاق النار وإعلان هدنة عيد الميلاد.. كي يتمكن الأرثوذكس من أداء الصلوات عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد المسيح".

https://sputnikarabic.ae/20230105/غوتيريش-يرحب-بوقف-إطلاق-النار-في-أوكرانيا-حال-تنفيذه-بالفعل-1071975081.html

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