https://sputnikarabic.ae/20230105/إثيوبيا-تستعيد-مخطوطات-أثرية-من-السويد-يرجع-تاريخها-للقرن-السادس-عشر-1071965630.html
إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر
إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر
أعلنت هيئة التراث الإثيوبي عن استرجاع مخطوطات تاريخية ودينية إثيوبية قديمة كانت بحوزة عائلات سويدية كانت تعيش في إثيوبيا في حقبة الخمسينات والستينات من القرن... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:30+0000
2023-01-05T15:30+0000
2023-01-05T15:30+0000
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الخرطوم - سبوتنيك. وذكر موقع "الراصد الإثيوبي"، اليوم الخميس، أن "هيئة التراث الإثيوبي نظمت حفلًا في المتحف الوطني في العاصمة أديس أبابا بمناسبة تسلمها المخطوطات الأثرية، أمس الأربعاء".وأشار الموقع إلى أن "إثيوبيا بذلت مجهودات لإعادة هذه المخطوطات التي كانت بحوزة إحدى العائلات اليهودية (عائلة كريستال ويستلاند)، وكان أبناؤها يعملون في عدة مجالات خلال خمسينات القرن الماضي في إثيوبيا قبل خروجهم من البلاد إلى الدنمارك".وأوضحت هيئة التراث الإثيوبية أنها سوف تقوم بدورها في تعزيز عمل اللجان الوطنية خلال العام الحالي للقيام بأعمال أفضل لاستعادة الآثار المهربة خارج إثيوبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230102/إيقاد-اتفاقية-السلام-بين-إثيوبيا-وجبهة-تيغراي-أثبتت-أن-الأفارقة-يمكنهم-حل-مشاكلهم-باقتدار-1071848172.html
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أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر
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أعلنت هيئة التراث الإثيوبي عن استرجاع مخطوطات تاريخية ودينية إثيوبية قديمة كانت بحوزة عائلات سويدية كانت تعيش في إثيوبيا في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
الخرطوم - سبوتنيك
. وذكر موقع "الراصد الإثيوبي"، اليوم الخميس، أن "هيئة التراث الإثيوبي نظمت حفلًا في المتحف الوطني في العاصمة أديس أبابا بمناسبة تسلمها المخطوطات الأثرية، أمس الأربعاء".
وأشار الموقع إلى أن "إثيوبيا
بذلت مجهودات لإعادة هذه المخطوطات التي كانت بحوزة إحدى العائلات اليهودية (عائلة كريستال ويستلاند)، وكان أبناؤها يعملون في عدة مجالات خلال خمسينات القرن الماضي في إثيوبيا قبل خروجهم من البلاد إلى الدنمارك".
ولفت إلى أن "هذه المخطوطات مصنوعة من الجلد ومكتوب عليها مزامير اللغة الجئزية القديمة في القرن السادس عشر، وأيضا كتاب صلاة شخصي باللغة الجئزية".
وأوضحت هيئة التراث الإثيوبية أنها سوف تقوم بدورها في تعزيز عمل اللجان الوطنية خلال العام الحالي للقيام بأعمال أفضل لاستعادة الآثار المهربة خارج إثيوبيا.