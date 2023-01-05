عربي
https://sputnikarabic.ae/20230105/إثيوبيا-تستعيد-مخطوطات-أثرية-من-السويد-يرجع-تاريخها-للقرن-السادس-عشر-1071965630.html
إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر
إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر
أعلنت هيئة التراث الإثيوبي عن استرجاع مخطوطات تاريخية ودينية إثيوبية قديمة كانت بحوزة عائلات سويدية كانت تعيش في إثيوبيا في حقبة الخمسينات والستينات من القرن... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:30+0000
2023-01-05T15:30+0000
أخبار إثيوبيا
العالم
أخبار العالم الآن
السويد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_9bc34e0f504d0f37f13491ba9aa4fa73.jpg
الخرطوم - سبوتنيك. وذكر موقع "الراصد الإثيوبي"، اليوم الخميس، أن "هيئة التراث الإثيوبي نظمت حفلًا في المتحف الوطني في العاصمة أديس أبابا بمناسبة تسلمها المخطوطات الأثرية، أمس الأربعاء".وأشار الموقع إلى أن "إثيوبيا بذلت مجهودات لإعادة هذه المخطوطات التي كانت بحوزة إحدى العائلات اليهودية (عائلة كريستال ويستلاند)، وكان أبناؤها يعملون في عدة مجالات خلال خمسينات القرن الماضي في إثيوبيا قبل خروجهم من البلاد إلى الدنمارك".وأوضحت هيئة التراث الإثيوبية أنها سوف تقوم بدورها في تعزيز عمل اللجان الوطنية خلال العام الحالي للقيام بأعمال أفضل لاستعادة الآثار المهربة خارج إثيوبيا.
https://sputnikarabic.ae/20230102/إيقاد-اتفاقية-السلام-بين-إثيوبيا-وجبهة-تيغراي-أثبتت-أن-الأفارقة-يمكنهم-حل-مشاكلهم-باقتدار-1071848172.html
السويد
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/10/1071275115_112:0:1000:666_1920x0_80_0_0_764510339e1136a1aade8100486363e8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, السويد
أخبار إثيوبيا, العالم, أخبار العالم الآن, السويد

إثيوبيا تستعيد مخطوطات أثرية من السويد يرجع تاريخها للقرن السادس عشر

15:30 GMT 05.01.2023
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHIعلم إثيوبيا
علم إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AFP 2022 / AMANUEL SILESHI
تابعنا عبرTelegram
أعلنت هيئة التراث الإثيوبي عن استرجاع مخطوطات تاريخية ودينية إثيوبية قديمة كانت بحوزة عائلات سويدية كانت تعيش في إثيوبيا في حقبة الخمسينات والستينات من القرن الماضي.
الخرطوم - سبوتنيك. وذكر موقع "الراصد الإثيوبي"، اليوم الخميس، أن "هيئة التراث الإثيوبي نظمت حفلًا في المتحف الوطني في العاصمة أديس أبابا بمناسبة تسلمها المخطوطات الأثرية، أمس الأربعاء".
قوات جبهة تيغراي في إثيوبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2023
"إيقاد": اتفاقية السلام بين إثيوبيا وجبهة "تيغراي" أثبتت أن الأفارقة يمكنهم حل مشاكلهم باقتدار
2 يناير, 12:19 GMT
وأشار الموقع إلى أن "إثيوبيا بذلت مجهودات لإعادة هذه المخطوطات التي كانت بحوزة إحدى العائلات اليهودية (عائلة كريستال ويستلاند)، وكان أبناؤها يعملون في عدة مجالات خلال خمسينات القرن الماضي في إثيوبيا قبل خروجهم من البلاد إلى الدنمارك".

ولفت إلى أن "هذه المخطوطات مصنوعة من الجلد ومكتوب عليها مزامير اللغة الجئزية القديمة في القرن السادس عشر، وأيضا كتاب صلاة شخصي باللغة الجئزية".

وأوضحت هيئة التراث الإثيوبية أنها سوف تقوم بدورها في تعزيز عمل اللجان الوطنية خلال العام الحالي للقيام بأعمال أفضل لاستعادة الآثار المهربة خارج إثيوبيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая машина пехоты БМП-1ПК НМ ЛНР в зоне проведения специальной военной операции в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала