https://sputnikarabic.ae/20230105/إطلاق-أعيرة-تحذيرية-في-مواجهة-بين-خفر-السواحل-التركي-واليوناني-1071969842.html
إطلاق أعيرة تحذيرية في مواجهة بين خفر السواحل التركي واليوناني
إطلاق أعيرة تحذيرية في مواجهة بين خفر السواحل التركي واليوناني
قالت السلطات اليونانية إن طاقم قارب تابع لخفر سواحلها أطلق طلقات تحذيرية، في وقت مبكر اليوم الخميس، لردع قارب تابع لخفر السواحل التركي كان يحاول دفعهم باتجاه... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T18:03+0000
2023-01-05T18:03+0000
2023-01-05T18:03+0000
أخبار تركيا اليوم
اليونان
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وذكر خفر الساحل التركي أن طاقمه أطلق النيران في الهواء، ردا على ذلك، مضيفًا أنه تم مطاردة السفينة اليونانية بعيدا، بحسب "أسوشيتدبرس".قال خفر السواحل اليوناني في بيان إن "الطاقم أطلق طلقات تحذيرية في قطاع آمن وانسحب القارب التركي باتجاه الساحل التركي"، موضحًا أن الأعيرة النارية أطلقت في الهواء.ولم يذكر البيان وقوع أي إصابات أو أضرار لأي من السفينتين أثناء الحادث الذي وقع جنوب شرقي جزيرة فارماكونيسي اليونانية.ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فإن الحادث وقع على مسافة 1.5 ميل بحري داخل المياه الإقليمية اليونانية.قدم خفر السواحل التركي رواية مختلفة للحادث، حيث قال إن زورقا لخفر السواحل اليوناني قام بمضايقات لقوارب الصيد التركية قبالة منتجع ديديم الساحلي التركي، مما دفع السلطات التركية إلى إرسال قارب لخفر السواحل.وأضاف أن القارب التركي قاد القارب اليوناني بعيدا عن المنطقة، وهو ما مكّن قوارب الصيد التركية من مواصلة أنشطتها.
https://sputnikarabic.ae/20221015/اليونان-تعرض-المساعدة-على-تركيا-إثر-حادث-انفجار-منجم-للفحم-1069051006.html
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أخبار تركيا اليوم, اليونان
أخبار تركيا اليوم, اليونان
إطلاق أعيرة تحذيرية في مواجهة بين خفر السواحل التركي واليوناني
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قالت السلطات اليونانية إن طاقم قارب تابع لخفر سواحلها أطلق طلقات تحذيرية، في وقت مبكر اليوم الخميس، لردع قارب تابع لخفر السواحل التركي كان يحاول دفعهم باتجاه شرقي بحر إيجه.
وذكر خفر الساحل التركي أن طاقمه أطلق النيران في الهواء، ردا على ذلك، مضيفًا أنه تم مطاردة السفينة اليونانية
بعيدا، بحسب "أسوشيتدبرس".
15 أكتوبر 2022, 09:17 GMT
قال خفر السواحل اليوناني في بيان إن "الطاقم أطلق طلقات تحذيرية في قطاع آمن وانسحب القارب التركي
باتجاه الساحل التركي"، موضحًا أن الأعيرة النارية أطلقت في الهواء.
ولم يذكر البيان وقوع أي إصابات أو أضرار لأي من السفينتين أثناء الحادث الذي وقع جنوب شرقي جزيرة فارماكونيسي اليونانية.
ووفقا لخفر السواحل اليوناني، فإن الحادث وقع على مسافة 1.5 ميل بحري داخل المياه الإقليمية اليونانية.
قدم خفر السواحل التركي رواية مختلفة للحادث، حيث قال إن زورقا لخفر السواحل اليوناني قام بمضايقات لقوارب الصيد التركية قبالة منتجع ديديم الساحلي التركي، مما دفع السلطات التركية إلى إرسال قارب لخفر السواحل.
وأضاف أن القارب التركي قاد القارب اليوناني بعيدا عن المنطقة، وهو ما مكّن قوارب الصيد التركية من مواصلة أنشطتها.