https://sputnikarabic.ae/20230105/إعلام-مقتل-سوداني-برصاص-مسلحين-إثيوبيين-في-هجوم-جديد-على-الحدود-1071947481.html
إعلام: مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود
إعلام: مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود
أعلنت وسائل إعلام سودانية، "مقتل مواطن سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود". 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T08:43+0000
2023-01-05T08:43+0000
2023-01-05T08:43+0000
أخبار السودان اليوم
أخبار إثيوبيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_0:186:2904:1820_1920x0_80_0_0_59d74a1f8ba90aeed3181e5d22c0762d.jpg
ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مصادر قولها إن "مليشيات إثيوبية مسلحة توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسندة التابعة لولاية القضارف، شرقي البلاد، وقتلت مزارع سوداني في أحدث هجوم على الحدود".وكان الجيش السوداني أعلن في شهر يونيو/ حزيران، مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".وأعلنت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، عن تبادل للأسرى بينها وبين إثيوبيا، في مدينة المتمة الإثيوبية.واستعاد السودان 11 مواطنا من إثيوبيا في مقابل تسلم الأخيرة 55 جنديا كانوا أسرى لدى الجيش السوداني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة في الجيش السوداني، العقيد الركن، سليمان أبو حليمة، إن "هذه الخطوة تأتى لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".وتابع لافتا إلى "عمق العلاقات التي تربط الشعبين السوداني والإثيوبي، وأن تبادل الأسرى يأتي تأكيدا لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين".
https://sputnikarabic.ae/20220623/الجيش-السوداني-يرسل-تعزيزات-إلى-الحدود-مع-إثيوبيا-بعد-اشتباكات-أسفرت-عن-فقدان-7-جنود-وإصابة-آخر-1064098363.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_312:0:2904:1944_1920x0_80_0_0_879aeddadd9bfe6b576af6a2e4af41d8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي
إعلام: مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود
تابعنا عبر
أعلنت وسائل إعلام سودانية، "مقتل مواطن سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود".
ونقل موقع
"سودان تربيون"، عن مصادر قولها إن "مليشيات إثيوبية مسلحة توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسندة التابعة لولاية القضارف، شرقي البلاد، وقتلت مزارع سوداني في أحدث هجوم على الحدود".
وكان الجيش السوداني أعلن في شهر يونيو/ حزيران، مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود
، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.
ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".
وأعلنت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، عن تبادل للأسرى بينها وبين إثيوبيا
، في مدينة المتمة الإثيوبية.
واستعاد السودان 11 مواطنا من إثيوبيا في مقابل تسلم الأخيرة 55 جنديا كانوا أسرى لدى الجيش السوداني، وفقا لوكالة
الأنباء السودانية (سونا).
وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة في الجيش السوداني، العقيد الركن، سليمان أبو حليمة، إن "هذه الخطوة تأتى لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".
وتابع لافتا إلى "عمق العلاقات التي تربط الشعبين السوداني والإثيوبي، وأن تبادل الأسرى يأتي تأكيدا لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين".