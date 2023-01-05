https://sputnikarabic.ae/20230105/إعلام-مقتل-سوداني-برصاص-مسلحين-إثيوبيين-في-هجوم-جديد-على-الحدود-1071947481.html

إعلام: مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود

إعلام: مقتل سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود

أعلنت وسائل إعلام سودانية، "مقتل مواطن سوداني برصاص مسلحين إثيوبيين في هجوم جديد على الحدود". 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T08:43+0000

2023-01-05T08:43+0000

2023-01-05T08:43+0000

أخبار السودان اليوم

أخبار إثيوبيا

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/03/1047699078_0:186:2904:1820_1920x0_80_0_0_59d74a1f8ba90aeed3181e5d22c0762d.jpg

ونقل موقع "سودان تربيون"، عن مصادر قولها إن "مليشيات إثيوبية مسلحة توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 10 كيلومترات في منطقة عطرب الحدودية بمحلية باسندة التابعة لولاية القضارف، شرقي البلاد، وقتلت مزارع سوداني في أحدث هجوم على الحدود".وكان الجيش السوداني أعلن في شهر يونيو/ حزيران، مقتل شخص وفقد ما لا يقل عن 7 جنود، إثر اشتباكات وقعت على الحدود مع إثيوبيا.ونقل موقع "سودان تريبيون"، عن مصادر عسكرية، قولها إن "اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات إثيوبية وسودانية، بينما كانت الأخيرة تجري عملية تمشيط شرق منطقة الأسرة بمحلية القريشة، على بعد 5 كلم من نهر عطبرة".وأعلنت القوات المسلحة السودانية، الشهر الماضي، عن تبادل للأسرى بينها وبين إثيوبيا، في مدينة المتمة الإثيوبية.واستعاد السودان 11 مواطنا من إثيوبيا في مقابل تسلم الأخيرة 55 جنديا كانوا أسرى لدى الجيش السوداني، وفقا لوكالة الأنباء السودانية (سونا).وقال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بقيادة الفرقة الثانية مشاة في الجيش السوداني، العقيد الركن، سليمان أبو حليمة، إن "هذه الخطوة تأتى لإثبات حسن نوايا القوات المسلحة والعمل وفق البروتكولات العالمية وحفظ حقوق الإنسان والدين الإسلامي الحنيف".وتابع لافتا إلى "عمق العلاقات التي تربط الشعبين السوداني والإثيوبي، وأن تبادل الأسرى يأتي تأكيدا لبناء الثقة بين البلدين وبناء علاقات استراتيجية من أجل مصلحة الشعبين".

https://sputnikarabic.ae/20220623/الجيش-السوداني-يرسل-تعزيزات-إلى-الحدود-مع-إثيوبيا-بعد-اشتباكات-أسفرت-عن-فقدان-7-جنود-وإصابة-آخر-1064098363.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا, العالم العربي