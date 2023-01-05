https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تؤكد-أن-خطوة-حسن-نصر-الله-أدت-الى-إحباط-المؤامرة-المشؤومة-لإسرائيل-وأمريكا-مرة-أخرى-1071950509.html
إيران تؤكد أن خطوة حسن نصر الله أدت الى إحباط المؤامرة المشؤومة لإسرائيل وأمريكا مرة أخرى
إيران تؤكد أن خطوة حسن نصر الله أدت الى إحباط المؤامرة المشؤومة لإسرائيل وأمريكا مرة أخرى
أكد علي ولايتي مستشار قائد الثورة الإيرانية في الشؤون الدولية، أن "الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أحبط مؤامرة الكيان الصهيوني الموقت وأمريكا". 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:10+0000
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وقال ولايتي، خلال لقائه الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إن "النصر يبعث على الفخر والاعتزاز، والخطوة التي قام الأمين العام لحزب الله كانت فريدة، وأدت الى إحباط المؤامرة المشؤومة للكيان الصهيوني وأمريكا مرة أخرى"، مشيرا إلى "انتصارات جبهة المقاومة بما فيها إنجازات حزب الله وخاصة فيما يرتبط بترسيم الحدود البحرية"، حسب وكالة فارس الإيرانية.من جانبه، أبلغ الشيخ نعيم قاسم، التحيات من نصر الله الى المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعرب عن ارتياحه للقائه مع ولايتي، وقدم شرحا بخصوص الموضوعات الاقليمية والتطورات.وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اعتبر في تصريحات متلفزة أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ووصف نتيجة المفاوضات البحرية غير المباشرة بأنها "نتيجة مهمة وانتصار تاريخي وكبير".يأتي ذلك بعدما وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها يائير لابيد، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.
https://sputnikarabic.ae/20221029/نصر-الله-يؤكد-أن-المقاومة-اتخذت-موقفا-متقدما-بمنع-استخراج-النفط-من-كاريش-قبل-الاستجابة-لمطالب-لبنان-1069613498.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم
إيران تؤكد أن خطوة حسن نصر الله أدت الى إحباط المؤامرة المشؤومة لإسرائيل وأمريكا مرة أخرى
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أكد علي ولايتي مستشار قائد الثورة الإيرانية في الشؤون الدولية، أن "الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله أحبط مؤامرة الكيان الصهيوني الموقت وأمريكا".
وقال ولايتي، خلال لقائه الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله، إن "النصر يبعث على الفخر والاعتزاز، والخطوة التي قام الأمين العام لحزب الله كانت فريدة، وأدت الى إحباط المؤامرة المشؤومة للكيان الصهيوني وأمريكا مرة أخرى"، مشيرا إلى "انتصارات جبهة المقاومة بما فيها إنجازات حزب الله وخاصة فيما يرتبط بترسيم الحدود البحرية"، حسب وكالة
فارس الإيرانية.
29 أكتوبر 2022, 18:42 GMT
من جانبه، أبلغ الشيخ نعيم قاسم، التحيات من نصر الله الى المرشد الإيراني علي خامنئي، وأعرب عن ارتياحه للقائه مع ولايتي، وقدم شرحا بخصوص الموضوعات الاقليمية والتطورات.
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، اعتبر في تصريحات متلفزة أن لبنان حصل على كل ما أراده في معركة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، ووصف نتيجة المفاوضات البحرية غير المباشرة بأنها "نتيجة مهمة وانتصار تاريخي وكبير".
يأتي ذلك بعدما وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الوزراء الإسرائيلي حينها يائير لابيد، وثائق تفيد بموافقة البلدين على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بينهما، في خطوة لاقت ترحيبا وإشادة محليا ودوليا.
ويدور الاتفاق في الأساس حول منح لبنان حقل "قانا"، على أن تدفع شركة "توتال" الفرنسية صاحبة امتياز التنقيب جزءا من العائدات لإسرائيل وفق اتفاق بينهما، مقابل منح إسرائيل حقل "كاريش" كاملا.