https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-تؤكد-مراجعة-علاقاتها-الثقافية-مع-فرنسا-بسبب-رسوم-تسخر-من-خامنئي-1071963417.html
إيران تؤكد مراجعة علاقاتها الثقافية مع فرنسا بسبب رسوم تسخر من خامنئي
إيران تؤكد مراجعة علاقاتها الثقافية مع فرنسا بسبب رسوم تسخر من خامنئي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إغلاق معهد الأبحاث فرنسي في طهران ومراجعة علاقاتها الثقافية مع فرنسا. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T14:37+0000
2023-01-05T14:37+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان نشرته الوزارة، فإن القرار جاء ردا على نشر رسوم كاريكاتورية أخيرًا في مجلة فرنسية، تسخر من الزعيم الروحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.وقال البيان: "الوزارة لا تتسامح مع الصمت حيال تحرك المجلة الفرنسية المبتذلة المعادية للثقافة وللإنسان"، معلنًا وقف أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران "كخطوة أولى مع مراجعة العلاقات الثقافية مع فرنسا وإمكانية استمرار أنشطة فرنسا الثقافية في إيران".وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوعية قد نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية لآية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".طالع أيضا: فرنسا تطالب إيران بالوقف الفوري للإعدامات
https://sputnikarabic.ae/20221201/فرنسا-تستنكر-استدعاء-سفيرها-لدى-طهران-بسبب-موقفها-من-الاحتجاجات-الأخيرة-في-إيران-1070736118.html
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العالم, أخبار فرنسا , أخبار إيران
العالم, أخبار فرنسا , أخبار إيران
إيران تؤكد مراجعة علاقاتها الثقافية مع فرنسا بسبب رسوم تسخر من خامنئي
14:37 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 14:38 GMT 05.01.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، إغلاق معهد الأبحاث فرنسي في طهران ومراجعة علاقاتها الثقافية مع فرنسا.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا لبيان نشرته الوزارة، فإن القرار جاء ردا
على نشر رسوم كاريكاتورية أخيرًا في مجلة فرنسية، تسخر من الزعيم الروحي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقال البيان: "الوزارة لا تتسامح مع الصمت حيال تحرك المجلة الفرنسية المبتذلة المعادية للثقافة وللإنسان"، معلنًا وقف أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران "كخطوة أولى مع مراجعة العلاقات
الثقافية مع فرنسا وإمكانية استمرار أنشطة فرنسا الثقافية في إيران".
وكانت صحيفة "شارلي إيبدو" الأسبوعية قد نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية لآية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء، لإحياء ذكرى هجوم 2015 على مكتبها في باريس من قبل إسلاميين فرنسيين، والذي خلف 12 قتيلا.
وأثارت الرسوم الكاريكاتورية غضب إيران ودفعت وزارة الخارجية الإيرانية لاستدعاء السفير الفرنسي.
وأعربت الوزارة في بيانها عن أسفها "للتقاعس الدائم للسلطات الفرنسية المختصة في مواجهة مظاهر الإسلاموفوبيا والعنصرية المؤسسية هناك".