https://sputnikarabic.ae/20230105/إيران-توقف-عمل-جمعية-الدراسات-الإيرانية-الفرنسية-ردا-على-صور-شارلي-إيبدو-المسيئة-لقياداتها-1071949436.html
إيران توقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية ردا على صور "شارلي إيبدو" المسيئة لقياداتها
إيران توقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية ردا على صور "شارلي إيبدو" المسيئة لقياداتها
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "وقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية على أراضيها ردا على موقف فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T09:46+0000
2023-01-05T09:46+0000
2023-01-05T09:46+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_1b72f366c061653bb8fa9ab913ec15e4.jpg
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "سيتم متابعة مطالبة الشعب الإيراني من الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الضعيفة الأخيرة ومنع تكرارها بجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،"إن الجمهورية الإسلامية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".وأشار المسؤول الإيراني إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام" مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".وفي وقت سابق، توعدت إيران برد حاسم وفعال على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الرسوم المسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".
إيران
أخبار إيران
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101424/84/1014248485_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_3021503c3addb09e868bccef82e13594.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار فرنسا , العالم
إيران توقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية ردا على صور "شارلي إيبدو" المسيئة لقياداتها
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "وقف عمل جمعية الدراسات الإيرانية الفرنسية على أراضيها ردا على موقف فرنسا من الرسوم الكاريكاتورية التي نشرتها صحيفة "شارلي إبدو" الساخرة".
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إنه "سيتم متابعة مطالبة الشعب الإيراني من الحكومة الفرنسية بمحاسبة مرتكبي ومروجي الأعمال الضعيفة الأخيرة ومنع تكرارها بجدية واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد".
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أمس الأربعاء، أنها استدعت السفير الفرنسي لدى طهران
، على خلفية نشر مجلة "شارلي إيبدو" رسوما كاريكاتورية مسيئة للقيادة الإيرانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني،"إن الجمهورية الإسلامية لا تقبل إهانة مقدساتها الإسلامية والدينية والقيم الوطنية بأي شكل من الأشكال، وفرنسا ليس لها الحق في تبرير إهانة مقدسات الدول والشعوب الإسلامية الأخرى بحجة حرية التعبير".
وأشار المسؤول الإيراني
إلى "السجل الأسود للمجلة الفرنسية في مهاجمة نبي الإسلام والقرآن الكريم ودين الإسلام" مؤكدا أن "هذا العمل البغيض المهين غير المبرر تتحمله الحكومة الفرنسية".
وأضاف المتحدث أن "إيران تحتفظ بالحق في الرد بشكل متناسب على هذه التصرفات، وأنها تنتظر تفسيرا من الحكومة الفرنسية وإدانة السلوك غير المقبول للمجلة الفرنسية".
وفي وقت سابق، توعدت إيران برد حاسم وفعال
على نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الرسوم المسيئة للقيادة الدينية والسياسية في إيران وعلى رأسها المرشد الإيراني علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر "تويتر"، إن "العمل المهين وغير اللائق الذي قامت به مجلة فرنسية في نشر رسوم كاريكاتورية مسيئة للمرجعية الدينية والسياسية لن يبقى دون رد حاسم وفعال"، مضيفا: "لن نسمح للحكومة الفرنسية أن تتمادى".