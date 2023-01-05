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https://sputnikarabic.ae/20230105/اعتقال-ناشطين-بيئيين-في-فرنسا-بعدما-لطخا-منزل-رئيسة-الوزراء-بالطلاء-1071943108.html
اعتقال ناشطين بيئيين في فرنسا بعدما لطخا منزل رئيسة الوزراء بالطلاء
اعتقال ناشطين بيئيين في فرنسا بعدما لطخا منزل رئيسة الوزراء بالطلاء
اعتقلت الشرطة الفرنسية اثنين من الناشطين البيئيين بعد أن لطخا مبنى إقامة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالطلاء البرتقالي في باريس، حسبما ذكرت وسائل... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T01:33+0000
2023-01-05T01:33+0000
العالم
أخبار فرنسا
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وقال التقرير، إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما وامرأة تبلغ من العمر 20 عاما قاما يوم الأربعاء بسكب على مقر إقامة بورن الرسمي في فندق ماتينيون في باريس.ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في مكتب المدعي العام في باريس قوله، إن ناشطي البيئة اعتقلا بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة وعدم احترام الشخص المسؤول عن السلطة.من خلال أفعالهم، أراد الناشطان البيئيان التعبير عن عدم رضاهما عن التدابير غير الكافية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تغير المناخ.
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العالم, أخبار فرنسا
العالم, أخبار فرنسا

اعتقال ناشطين بيئيين في فرنسا بعدما لطخا منزل رئيسة الوزراء بالطلاء

01:33 GMT 05.01.2023
© Sputnikرئيسة وزراء فرنسا الجديدة.. إليزابيث بورن
رئيسة وزراء فرنسا الجديدة.. إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
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اعتقلت الشرطة الفرنسية اثنين من الناشطين البيئيين بعد أن لطخا مبنى إقامة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن بالطلاء البرتقالي في باريس، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.
وقال التقرير، إن رجلا يبلغ من العمر 22 عاما وامرأة تبلغ من العمر 20 عاما قاما يوم الأربعاء بسكب على مقر إقامة بورن الرسمي في فندق ماتينيون في باريس.
ونقلت وسائل الإعلام عن مصدر في مكتب المدعي العام في باريس قوله، إن ناشطي البيئة اعتقلا بسبب الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة وعدم احترام الشخص المسؤول عن السلطة.
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من خلال أفعالهم، أراد الناشطان البيئيان التعبير عن عدم رضاهما عن التدابير غير الكافية التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمكافحة تغير المناخ.
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