https://sputnikarabic.ae/20230105/الأسهم-الأمريكية-تغلق-على-ارتفاع-1071943009.html
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T00:45+0000
2023-01-05T00:45+0000
2023-01-05T00:45+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104476/02/1044760232_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc8118bee795c8bc14361b0f53c61cc9.jpg
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%، ليغلق عند 33269.77 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%، ليغلق عند 10458.76 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%، ليغلق عند 3852.97 نقطة.
https://sputnikarabic.ae/20221231/أمازون-تفقد-نصف-قيمتها-خلال-2022-مع-انهيار-أسهم-التكنولوجيا-وتزايد-مخاوف-الركود-1071794176.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104476/02/1044760232_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee9f1cad2c9ca2484230c09103c882a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
تابعنا عبر
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%، ليغلق عند 33269.77 نقطة
.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%، ليغلق عند 10458.76 نقطة.
31 ديسمبر 2022, 13:58 GMT
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%، ليغلق عند 3852.97 نقطة.