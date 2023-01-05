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الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T00:45+0000
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اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%، ليغلق عند 33269.77 نقطة.وصعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%، ليغلق عند 10458.76 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 28.83 نقطة أو 0.75%، ليغلق عند 3852.97 نقطة.
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

00:45 GMT 05.01.2023
© AP Photo / Richard Drewأسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020
أسواق البورصة الأمريكية، 3 مارس/ آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© AP Photo / Richard Drew
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سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.
فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 133.40 نقطة، بما يعادل 0.40%، ليغلق عند 33269.77 نقطة.
وصعد مؤشر ناسداك المجمع 71.78 نقطة أو 0.69%، ليغلق عند 10458.76 نقطة.
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