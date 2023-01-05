https://sputnikarabic.ae/20230105/الأمم-المتحدة-تحث-القادة-في-ليبيا-على-السير-بالبلاد-نحو-الانتخابات-خلال-2023-1071973922.html

الأمم المتحدة تحث القادة في ليبيا على السير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023

الأمم المتحدة تحث القادة في ليبيا على السير بالبلاد نحو الانتخابات خلال 2023

حثت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، القادة السياسيين في البلاد على الإسراع في الاتفاق على ترتيبات، كاملة ونهائية ومحددة زمنيا، للسير بالبلاد نحو الانتخابات... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T20:57+0000

2023-01-05T20:57+0000

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وذكرت البعثة في بيان، أنها على علم بالبيان المشترك الصادر عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بشأن مناقشاتهما اليوم في القاهرة.ووفقا للبيان، حثت البعثة المجلسين على الإسراع في التوصل إلى اتفاق كامل ونهائي، بما في ذلك حول القضايا الخلافية، بغية استكمال الخطوات الضرورية لإجراء انتخابات وطنية شاملة ضمن إطار زمني محدد. وأوضحت أنه من واجب القادة السياسيين إبداء التزام حقيقي ومتواصل إزاء تحقيق سلام دائم، من خلال البناء على الاتفاقات السابقة، بهدف حل الأزمة السياسية عبر إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وشددت على أن من حق الشعب الليبي اختيار قياداته، واستعادة الشرعية لمؤسسات الدولة دون مزيد من التأخير.كما أكدت على استعدادها لدعم المبادرات الهادفة إلى تحقيق توافق وطني يمهد الطريق لحل ليبي-ليبي للأزمة السياسية التي طال أمدها.وكان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، قد أعلنا، الخميس، في بيان مشترك، عن اتفاقهما على وضع "خريطة طريق" لاستكمال العملية الانتخابية وتوحيد المؤسسات الليبية. وجاء ذلك عقب لقاء جمع صالح والمشري في العاصمة المصرية القاهرة.

https://sputnikarabic.ae/20230105/بعد-توافق-عقيلة-والمشري-ما-خارطة-الطريق-التي-تضمنها-البيان-الختامي-1071966322.html

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