https://sputnikarabic.ae/20230105/الأمين-العام-لمنظمة-شنغهاي-للتعاون-نبذل-جهودنا-للتغلب-على-الأزمة-الإنسانية-في-أوكرانيا-1071961829.html

الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون: نبذل جهودنا للتغلب على الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون: نبذل جهودنا للتغلب على الأزمة الإنسانية في أوكرانيا

صرح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، اليوم الخميس، أن المنظمة تواصل بذل الجهود للتغلب على الأزمة الإنسانية في أوكرانيا، مؤكدًا استعدادها لتهيئة... 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T13:42+0000

2023-01-05T13:42+0000

2023-01-05T13:42+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/10/1067828200_0:114:3187:1907_1920x0_80_0_0_e4638ec72b210c738034d3153dfca2fa.jpg

وقال مينغ لوكالة "سبوتنيك": "العديد من الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون مستعدون لتهيئة الظروف بهدف تعزيز الاتصالات بين الدول المعنية، وإتمام التسوية المناسبة لفض الصراع، كما تبذل جهودها للتغلب على الأزمة الإنسانية في أوكرانيا".وأضاف، قائلا: "بغض النظر عن التغيرات الدولية واتساع دائرة الأصدقاء في منظمة شنغهاي للتعاون، نتذكر دائمًا أننا منظمة تعاونية ونلتزم بمبدأ عدم الانحياز مع الكتل ولا نستهدف أطرافًا ثالثة".وتابع، مشددًا على أن "هناك من ينخرطون في مواجهة الكتلة وقطع العلاقات بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وعليه فإن تعزيز التعاون بين منظمة شنغهاي للتعاون و منظمة آسيان، يعد أمرًا ضروريًا في الوقت الراهن".وأشار مينغ إلى أن "التعاون ذات النفع المتبادل لدول المنظمة في مجال الطاقة له إمكانات كبيرة وآفاق واسعة، لأن منظمة شنغهاي للتعاون تضم موردين ومستهلكين للطاقة، وهناك دول مصدرة وأخرى مستوردة لموارد الطاقة"، موضحًا أن "هناك خطوط أنابيب ذات سعة كبيرة وتكنولوجيا متقدمة وقدرة هندسية عالية".وأكد أن "الآفاق الطويلة الأجل للتعاون التجاري والاقتصادي داخل منظمة شنغهاي للتعاون ترتبط بالحاجة إلى انتقال تدريجي لحرية حركة السلع ورأس المال والخدمات والتقنيات".على صعيد آخر، أوضح الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون أنه "وفقًا لنتائج اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، فقد تم اتخاذ قرار بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة لمكافحة الإرهاب "مهمة السلام- 2023" على أراضي روسيا الاتحادية، ستجري خلالها تمارين تتضمن مواجهة التكتيكات الجديدة التي يستخدمها الإرهابيون الدوليون، بما فيها مكافحة الطائرات المسيرة، وضمان أمن المعلومات، ومنع الهجمات الإرهابية باستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية".وشدد تشانغ مينغ على أهمية تطوير التعاون في قطاع الطاقة، في ظل التحديات الجديدة، مؤكدًا أن المنظمة تسهم في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم