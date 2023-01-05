https://sputnikarabic.ae/20230105/الإمارات-تقود-عملية-دولية-كبرى-لاعتقال-شبكة-تهريب-البشر-في-السودان-1071972833.html

الإمارات تقود عملية دولية كبرى لاعتقال شبكة تهريب البشر في السودان

الإمارات تقود عملية دولية كبرى لاعتقال شبكة تهريب البشر في السودان

قادت الإمارات عملية كبيرة للشرطة الدولية في السودان، أسفرت عن اعتقال رئيس شبكة كبيرة لتهريب البشر. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T20:27+0000

2023-01-05T20:27+0000

2023-01-05T20:39+0000

العالم

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الإنتربول

الإتجار بالبشر

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وتم توقيف مهرب أشخاص سيئ السمعة، معروف بمعاملته القاسية والعنيفة بشكل خاص للمهاجرين، في السودان بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الإمارات العربية المتحدة، بناء على معلومات تمت مشاركتها عبر الإنتربول.واعتقل مواطن إريتري يدعى "كيدان زكرياس حبت مريم المعروف باسم "كيدان" في الأول من كانون الثاني/يناير في السودان، وهو مطلوب بتهم من بينها تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر وغيرها.وكان المواطن الإريتري على رادار الإنتربول منذ عام 2019، ويُعتقد أنه قام بتهريب آلاف الضحايا والاتجار بهم، وفقا لموقع " الإنتربول".وفي آذار/ مارس 2022، دفعت المعلومات الاستخبارية التي جمعتها وحدة الإنتربول لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إلى اجتماع فرقة عمل مع مشاركين من إثيوبيا والسودان وهولندا والإمارات العربية المتحدة واليوروبول ومركز العمليات الإقليمي لدعم عملية الخرطوم والاتحاد الأفريقي.وأدى هذا التعاون المكثف إلى توليد مجموعة جديدة من المعلومات الاستخبارية، مما سمح للسلطات الإماراتية بإجراء تحقيق شامل حول شبكته وأفراد أسرته، وتحديد أنشطة غسيل الأموال، والتوجه إلى السودان.وقال العميد سعيد عبد الله السويدي، مدير عام الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في الإمارات: "بفضل احترافية وتفاني ضباط الشرطة لدينا، لن يكون أكثر مهربي البشر المطلوبين في العالم قادر على ارتكاب أفعاله الحقيرة. ستواصل الإمارات نشر قدراتنا التشغيلية الكاملة لحماية المجتمعات الضعيفة من هذا الاستغلال المروع".من جانبه اعترف ديميلاش جبريميشائيل، المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية بجهود الضباط الذين عملوا ليل نهار لمتابعة الخيوط التي توصل إليها فريق العمل: "أدى هذا الجهد الهائل إلى اعتقال مجرم دولي حكم عليه بالسجن المؤبد في إثيوبيا. إنه نجاح ملحوظ".بدوره قال ستيفن كافانا، المدير التنفيذي لخدمات الشرطة في الإنتربول: "هذه شهادة على عمل شبكة الإنتربول وما يمكن تحقيقه عندما تعمل البلدان معا".وأضاف كافانا: "أكثر من أي وقت مضى، نحن ملتزمون بتحديد جميع الأعضاء في حلقة التهريب هذه، وأي أشخاص آخرين يستغلون بشراسة الأشخاص الذين يسعون إلى حياة أفضل".ويُتوقع المزيد من الاعتقالات كجزء من التحقيقات الجارية ومع استمرار التنسيق مع العديد من البلدان الأعضاء في الإنتربول.يذكر أن كيدان اعتقل في إثيوبيا في العام 2020، ولكنه فرّ بعد عام واحد، وحكم عليه بعدها غيابيا بالسجن مدى الحياة.

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