https://sputnikarabic.ae/20230105/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-الصين-إلى-توفير-بيانات-شفافة-حول-انتشار-كورونا-داخلها-1071960580.html
الاتحاد الأوروبي يدعو الصين إلى توفير بيانات شفافة حول انتشار كورونا داخلها
الاتحاد الأوروبي يدعو الصين إلى توفير بيانات شفافة حول انتشار كورونا داخلها
دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى ضرورة توفير بيانات شفافة حول انتشار فيروس "كوفيد 19" داخلها. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:12+0000
2023-01-05T13:12+0000
2023-01-05T13:12+0000
الصين
أخبار الاتحاد الأوروبي
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ووفق ما كتبته المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحبت باتفاق الكتلة بشأن الاستجابة المنسقة لموقف كوفيد -19 في الصين، داعية بكين إلى تقديم بيانات شفافة عن وضعها الوبائي.وكتبت كيرياكيدس: "أرحب بموافقة الدول الأعضاء على استجابة منسقة لوضع كوفيد 19 في الصين في اجتماع الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي أمس... يجب على الصين مشاركة البيانات بشفافية حول وضعها الحالي".وأكدت المسؤولة الأوروبية أيضًا أن التعاون الإقليمي الأوروبي والعالمي هو السبيل الوحيد لمواجهة الوباء.وأمس الأربعاء، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع توصية بشأن اختبار كوفيد 19 قبل الرحلة وارتداء الأقنعة للركاب القادمين من الصين.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الصين أنها تتخلى عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كوفيد 19 وتستعد لإعادة فتح حدودها في 8 يناير/كاون الثاني، لكنها فوجئت فيما بعد بانتشار المرض على نطاق واسع.طالع أيضا: الرئيس الصيني: لا نزال نواجه تحديات صعبة لمكافحة "كوفيد 19"
https://sputnikarabic.ae/20221228/الولايات-المتحدة-تبحث-فرض-قيود-على-القادمين-من-الصين-وسط-تصاعد-لإصابات-كوفيد-19-1071703204.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الصين, أخبار الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يدعو الصين إلى توفير بيانات شفافة حول انتشار كورونا داخلها
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دعا الاتحاد الأوروبي الصين إلى ضرورة توفير بيانات شفافة حول انتشار فيروس "كوفيد 19" داخلها.
ووفق ما كتبته المفوضة الأوروبية للصحة وسلامة الغذاء، ستيلا كيرياكيدس، اليوم الخميس، عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فقد رحبت باتفاق الكتلة بشأن الاستجابة المنسقة
لموقف كوفيد -19 في الصين، داعية بكين إلى تقديم بيانات شفافة عن وضعها الوبائي.
وكتبت كيرياكيدس: "أرحب بموافقة الدول الأعضاء على استجابة منسقة لوضع كوفيد 19 في الصين في اجتماع الاستجابة المتكاملة للأزمة السياسية في الاتحاد الأوروبي أمس... يجب على الصين مشاركة البيانات
بشفافية حول وضعها الحالي".
وأكدت المسؤولة الأوروبية أيضًا أن التعاون الإقليمي الأوروبي والعالمي هو السبيل الوحيد لمواجهة الوباء.
28 ديسمبر 2022, 15:00 GMT
وأمس الأربعاء، وافقت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع توصية بشأن
اختبار كوفيد 19 قبل الرحلة وارتداء الأقنعة للركاب القادمين من الصين.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الصين أنها تتخلى عن سياسة عدم التسامح مطلقًا مع كوفيد 19 وتستعد لإعادة فتح حدودها في 8 يناير/كاون الثاني، لكنها فوجئت فيما بعد بانتشار المرض على نطاق واسع.