https://sputnikarabic.ae/20230105/الاستخبارات-العراقية-تعلن-القبض-على-6-إرهابيين-في-3-محافظات-1071959206.html
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات، وهي صلاح الدين وكركوك والأنبار. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:36+0000
2023-01-05T12:36+0000
2023-01-05T12:36+0000
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وأفاد بيان لوزارة الداخلية العراقية، بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة نفذت واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".وذكر البيان أن "الواجبات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية، 3 منهم في محافظة صلاح الدين وإثنين في كركوك ومتهم واحد في الإنبار".وأشار البيان إلى أن "هذه الواجبات، تأتي في إطار الإجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهم".
https://sputnikarabic.ae/20221228/الجيش-العراقي-يتخذ-قرارا-بإعفاء-ضباط-على-خلفية-تفجير-كركوك-الإرهابي-1071680948.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
الاستخبارات العراقية تعلن القبض على 6 إرهابيين في 3 محافظات
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الخميس، القبض على 6 إرهابيين في ثلاث محافظات، وهي صلاح الدين وكركوك والأنبار.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية العراقية، بأن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في الوزارة نفذت واجبات مهمة في ثلاث محافظات استندت لمعلومات استخبارية وقرارات قضائية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية
"واع".
28 ديسمبر 2022, 04:32 GMT
وذكر البيان أن "الواجبات، أسفرت عن إلقاء القبض على 6 إرهابيين ينتمون لعصابات "داعش" الإرهابية، 3 منهم في محافظة صلاح الدين وإثنين في كركوك ومتهم واحد في الإنبار".
وأشار البيان إلى أن "هذه الواجبات، تأتي في إطار الإجراءات الاستخبارية التي تتخذها وكالة الاستخبارات لملاحقة الإرهابيين ومتابعة تحركاتهم"، مؤكدا "اتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا بحقهم".