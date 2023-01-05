https://sputnikarabic.ae/20230105/الاستخبارات-الكورية-الجنوبية-بيونغ-يانغ-تخلصت-من-وزير-خارجيتها-السابق-1071964772.html
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ "تخلصت" من وزير خارجيتها السابق
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ "تخلصت" من وزير خارجيتها السابق
قالت المخابرات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق ري يونغ-هو "أطيح به"، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تم إعدامه. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T15:26+0000
2023-01-05T15:26+0000
2023-01-05T15:26+0000
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التأكيد الذي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، جاء بعد تقرير لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، أمس الأربعاء، قال إنه "على ما يبدو، أعدم ري العام الماضي" استنادا إلى مصادر عدة لم تسمها.ري الذي تولى قيادة الدبلوماسية الكورية الشمالية، ساهم بشكل رئيسي في إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة حول قمتي 2018 و2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.انتهت قمة هانوي في أوائل عام 2019، دون اتفاق بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن ري ترك منصبه في عام 2020. وقال النائب في البرلمان الكوري الجنوبي يون كون-يونغ للصحفيين، إن وكالة الاستخبارات لم تشر إلى الخلفية أو السبب.في سياق آخر، قالت الاستخبارات بدورها، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون الطائرات الكورية الشمالية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي في الأيام القليلة الماضية، صورت مكتب الرئاسة في سيئول، وفقا للنائب يون كون-يونغ.اخترقت خمس طائرات مسيرة كوريا شمالية خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول، وفشل الجيش الكوري في إسقاطها ما أثار تساؤلات حول وضع الدفاع الجوي.
https://sputnikarabic.ae/20230104/كوريا-الجنوبية-تهدد-بتعليق-اتفاقية-خفض-التوتر-العسكري-إذا-انتهكت-جارتها-الشمالية-مجالها-الجوي--1071912026.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, العالم
الاستخبارات الكورية الجنوبية: بيونغ يانغ "تخلصت" من وزير خارجيتها السابق
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قالت المخابرات الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الكوري الشمالي السابق ري يونغ-هو "أطيح به"، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تم إعدامه.
التأكيد الذي نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية
"يونهاب"، جاء بعد تقرير لصحيفة "يوميوري شيمبون" اليابانية، أمس الأربعاء، قال إنه "على ما يبدو، أعدم ري العام الماضي" استنادا إلى مصادر عدة لم تسمها.
ري الذي تولى قيادة الدبلوماسية الكورية الشمالية
، ساهم بشكل رئيسي في إدارة المفاوضات مع الولايات المتحدة حول قمتي 2018 و2019 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب.
انتهت قمة هانوي في أوائل عام 2019، دون اتفاق بين البلدين. وتشير التقارير إلى أن ري ترك منصبه في عام 2020. وقال النائب في البرلمان الكوري الجنوبي يون كون-يونغ للصحفيين، إن وكالة الاستخبارات لم تشر إلى الخلفية أو السبب.
في سياق آخر، قالت الاستخبارات بدورها، إنها لا تستبعد احتمال أن تكون الطائرات الكورية الشمالية المسيرة التي اخترقت المجال الجوي الكوري الجنوبي في الأيام القليلة الماضية، صورت مكتب الرئاسة في سيئول
، وفقا للنائب يون كون-يونغ.
اخترقت خمس طائرات مسيرة كوريا شمالية خط ترسيم الحدود العسكرية الفاصل بين الكوريتين في 26 ديسمبر/ كانون الأول، وفشل الجيش الكوري في إسقاطها ما أثار تساؤلات حول وضع الدفاع الجوي.