https://sputnikarabic.ae/20230105/البحرية-الأمريكية-تدفع-بسفينة-حربية-عبر-مضيق-تايوان-1071973390.html
البحرية الأمريكية تدفع بسفينة حربية عبر مضيق تايوان
البحرية الأمريكية تدفع بسفينة حربية عبر مضيق تايوان
قالت البحرية الأمريكية إن سفينة حربية تابعة لقوات الولايات المتحدة، أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تثير غضب بكين، التي لطالما نددت... 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T20:41+0000
2023-01-05T20:41+0000
2023-01-05T20:41+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وذكرت البحرية في بيان، أن المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة "يو إس إس تشونغ هون" أجرت عبورا روتينيا عبر مضيق تايوان في 5 يناير/ كانون الثاني (بالتوقيت المحلي) عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي.وأضافت أن عبور "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان، يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة وفتح المحيطين الهندي والهادئ، مشيرةً إلى أن جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.تصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.تعترف واشنطن دبلوماسيا بسيادة بكين على تايبيه، ومع ذلك، فإنها تحافظ على علاقات الأمر الواقع مع تايوان وتدعم حق الجزيرة في تقرير مستقبلها، وتلتزم تجاهها بسياسة الغموض الاستراتيجي الذي يجعل موقف واشنطن غير واضح في حال تدخل الصين عسكريا للسيطرة على تايوان.تفاقمت التوترات في مضيق تايوان إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في أغسطس/ آب 2022، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، تايبيه، ما دفع بكين إلى تنظيم مناورات عسكرية جوية وبحرية غير مسبوقة حول الجزيرة.ذكرت تقارير في السابق، أن المسؤولين العسكريين الصينيين أكدوا مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في العام الماضي، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية، مما أثار قلق واشنطن.تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون إن معظم أجزاء المضيق تشكل مياها دولية، وهم يرسلون بشكل روتيني سفنا بحرية عبر الممر المائي كجزء من تدريبات حرية الملاحة.لطالما أكدت الصين أن مضيق تايوان جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وترى أن هناك حدودا لأنشطة السفن العسكرية الأجنبية في تلك المياه.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الخارجية-الصينية-تطالب-الولايات-المتحدة-بقطع-العلاقات-العسكرية-مع-تايوان-1071768405.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
البحرية الأمريكية تدفع بسفينة حربية عبر مضيق تايوان
تابعنا عبر
قالت البحرية الأمريكية إن سفينة حربية تابعة لقوات الولايات المتحدة، أبحرت عبر مضيق تايوان، اليوم الخميس، في خطوة من المرجح أن تثير غضب بكين، التي لطالما نددت بالانتشار العسكري لواشنطن في المنطقة.
وذكرت البحرية في بيان، أن المدمرة المزودة بالصواريخ الموجهة "يو إس إس تشونغ هون" أجرت عبورا روتينيا عبر مضيق تايوان في 5 يناير/ كانون الثاني (بالتوقيت المحلي) عبر المياه التي تطبق فيها حرية الملاحة
والتحليق في أعالي البحار وفقا للقانون الدولي.
وأضافت أن عبور "تشونغ هون" عبر مضيق تايوان، يظهر التزام الولايات المتحدة بحرية الملاحة وفتح المحيطين الهندي والهادئ، مشيرةً إلى أن جيش الولايات المتحدة يطير ويبحر ويعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي.
تصاعدت التوترات حول تايوان (الصين) في الأشهر الأخيرة، حيث تؤكد بكين سيادتها على أراضي الجزيرة، التي تحظى بحكم ذاتي، وتهدد باستخدام القوة لبسط سيطرتها إن لزم الأمر، وترفض التوجهات الداخلية وكذا السياسات الأمريكية الداعمة للانفصالية.
30 ديسمبر 2022, 13:55 GMT
تعترف واشنطن دبلوماسيا بسيادة بكين على تايبيه، ومع ذلك، فإنها تحافظ على علاقات الأمر الواقع مع تايوان وتدعم حق الجزيرة في تقرير مستقبلها، وتلتزم تجاهها بسياسة الغموض الاستراتيجي الذي يجعل موقف واشنطن غير واضح في حال تدخل الصين عسكريا للسيطرة على تايوان.
تفاقمت التوترات في مضيق تايوان إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات في أغسطس/ آب 2022، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي، تايبيه، ما دفع بكين إلى تنظيم مناورات عسكرية جوية وبحرية غير مسبوقة حول الجزيرة.
ذكرت تقارير في السابق، أن المسؤولين العسكريين الصينيين أكدوا مرارا وتكرارا، خلال اجتماعات مع نظرائهم الأمريكيين في العام الماضي، أن مضيق تايوان ليس جزءا من المياه الدولية
، مما أثار قلق واشنطن.
تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها الرئيسيون إن معظم أجزاء المضيق تشكل مياها دولية، وهم يرسلون بشكل روتيني سفنا بحرية عبر الممر المائي كجزء من تدريبات حرية الملاحة.
لطالما أكدت الصين أن مضيق تايوان جزء من منطقتها الاقتصادية الخالصة، وترى أن هناك حدودا لأنشطة السفن العسكرية الأجنبية في تلك المياه.