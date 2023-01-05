https://sputnikarabic.ae/20230105/البنتاغون-يعلن-عن-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-تتضمن-مركبات-برادلي--1071974704.html

البنتاغون يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن مركبات "برادلي"

البنتاغون يعلن عن مساعدات جديدة لأوكرانيا تتضمن مركبات "برادلي"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، أنها بصدد الكشف غدا الجمعة، عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، تتضمن مركبات "برادلي" القتالية. 05.01.2023, سبوتنيك عربي

2023-01-05T21:20+0000

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أخبار أوكرانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات للمتحدث باسم البنتاغون، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس.وقال المتحدث إنه "يمكنني أن أؤكد أن جولة أخرى من المساعدة الأمنية لأوكرانيا متوقعة غدًا.. وكما أشار البيت الأبيض، فإن المساعدة الجديدة ستشمل [برادلي فايتينج فيكتورس]".وأضاف أنه "فيما يتعلق بأي صواريخ باتريوت إضافية لأوكرانيا، ليس لدي أي شيء أعلنه الآن.. سنواصل إجراء هذه المناقشات".وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، والمستشار الألماني أولاف شولتس، أعلنا أن بلديهما يعتزمان تزويد أوكرانيا بمركبات قتال مدرعة من طرازي "برادلي و ماردر"، بالإضافة إلى بطارية صواريخ باتريوت، حسبما جاء في بيان مشترك عقب محادثة هاتفية بينهما، اليوم الخميس.وأفاد البيان بأن "الرئيس بايدن والمستشار شولتس أعربا عن عزمهما المشترك مواصلة تقديم المساعدة المالية والإنسانية والعسكرية والدبلوماسية اللازمة لأوكرانيا طالما دعت الحاجة إليها".وأضاف البيان أنه: "تحقيقًا لتلك الغاية، تعتزم الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز برادلي، وتعتزم ألمانيا تزويد أوكرانيا بمركبات قتال المشاة المدرعة من طراز ماردر".وتابع البيان أن ألمانيا ستزود أوكرانيا ببطارية صواريخ دفاع جوي من طراز "باتريوت"، بعد إعلان الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بوحدة من تلك المنظومة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.وأشار البيان إلى أن كل من الولايات المتحدة وألمانيا تعتزمان تدريب قوات أوكرانية على استخدام الأسلحة التي تقدمانها إلى كييف.وكانت وكالة رويترز، نقلت عن مصادرها، أن "الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، غدا الجمعة، والتي ستتضمن 50 مركبة قتالية مدرعة طراز "برادلي".أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فقد صدرت تعليمات للقوات الروسية بوقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 36 ساعة على طول خط المواجهة العسكرية مع أوكرانيا، يسري اعتبارًا من الساعة 12:00 يوم الجمعة 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم السبت 7 كانون الثاني/يناير.وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، إنه "بناءً على تعليمات رئيس الاتحاد الروسي، أمر وزير الدفاع بالاتحاد الروسي القوات بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة، اعتبارًا من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير من هذا العام وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير من هذا العام، على طول خط المواجهة بين الأطراف في أوكرانيا".وأعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الخميس، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أوعز لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بوقف إطلاق النار في أوكرانيا ابتداء من الساعة 12:00 يوم غد الجمعة الموافق 6 كانون الثاني/يناير، وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير.وقال بوتين وفقا لبيان صادر عن الخدمة الصحفية للكرملين: "في ضوء نداء قداسة البطريرك كيريل، أكلف وزير الدفاع الروسي بوقف إطلاق النار على طول خط التماس بين الأطراف في أوكرانيا من الساعة 12:00 يوم 6 كانون الثاني/يناير وحتى الساعة 24:00 يوم 7 كانون الثاني/يناير".وأضاف البيان "انطلاقا من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار ومنحهم الفرصة لحضور القداس عشية عيد الميلاد ويوم ميلاد السيد المسيح".وكان بطريرك موسكو وعموم روسيا، كيريل، دعا في وقت سابق اليوم، إلى إعلان هدنة في أوكرانيا، بمناسبة "عيد الميلاد".

https://sputnikarabic.ae/20221208/بلينكن-الولايات-المتحدة-ستواصل-إرسال-المساعدات-إلى-أوكرانيا-1070965254.html

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