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الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
https://sputnikarabic.ae/20230105/الجيش-الأمريكي-يسلح-قسد-بصواريخ-تاو-ومضادات-طائرات-1071959509.html
الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات
كشفت مصادر مقربة من قوات "قسد" عن قيام القوات الأمريكية بتزويد مسلحيها بعشرات الصواريخ من نوع "تاو" وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T12:52+0000
2023-01-05T13:18+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت المصادر أن "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" تسلمت الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي.وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات، تم نقلها إلى إلى مناطق "منبج- عين العرب- تل رفعت" بريف حلب الشمالي الشرقي.وتابعت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات "قسد" منذ دخوله إلى شرق الفرات.وأوضحت المصادر أن نحو 80 مسلحا من قوات "قسد" تلقوا تدريباتهم على الأسلحة الجديدة مطلع الشهر الماضي، تحت إشراف عسكريين أمريكيين، وذلك في أحد المعسكرات الخاضعة لسيطرة "قسد" والقوات الأمريكية بمحيط مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة، أقصى شرق سوريا.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

الجيش الأمريكي يسلح "قسد" بصواريخ "تاو" ومضادات طائرات

12:52 GMT 05.01.2023 (تم التحديث: 13:18 GMT 05.01.2023)
© Sputnik . Atia Al atiaتدريبات للجيش الأمريكي و"قسد" بزعم "محاربة خلايا داعش" في المنطقة الحدودية السورية - التركية
تدريبات للجيش الأمريكي وقسد بزعم محاربة خلايا داعش في المنطقة الحدودية السورية - التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2023
© Sputnik . Atia Al atia
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كشفت مصادر مقربة من قوات "قسد" عن قيام القوات الأمريكية بتزويد مسلحيها بعشرات الصواريخ من نوع "تاو" وعدد من مضادات الطائرات المحمولة على الكتف.
وقالت المصادر أن "قوات سوريا الديمقراطية/ قسد" تسلمت الأسلحة الجديدة منتصف الشهر الماضي.
وأضافت أن القوات الأمريكية قامت بتدريب مسلحي "قسد" على استخدام هذه الصواريخ قبل أن تقوم بتسليمها شحنة كبيرة منها على دفعات.
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وكشفت المصادر أن القسم الأكبر من هذه الصواريخ المضادة للمدرعات والطائرات، تم نقلها إلى إلى مناطق "منبج- عين العرب- تل رفعت" بريف حلب الشمالي الشرقي.
وتابعت المصادر أن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الجيش الأمريكي بتسليم هذا الطراز من الصواريخ إلى المسلحين الموالين له في قوات "قسد" منذ دخوله إلى شرق الفرات.
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وأوضحت المصادر أن نحو 80 مسلحا من قوات "قسد" تلقوا تدريباتهم على الأسلحة الجديدة مطلع الشهر الماضي، تحت إشراف عسكريين أمريكيين، وذلك في أحد المعسكرات الخاضعة لسيطرة "قسد" والقوات الأمريكية بمحيط مدينة القامشلي، بريف محافظة الحسكة، أقصى شرق سوريا.
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