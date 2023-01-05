https://sputnikarabic.ae/20230105/الحكومة-الإماراتية-تضع-7-آليات-للتأكد-من-جدية-إجازة-التفرغ-للموظفين--1071961123.html
الحكومة الإماراتية تضع 7 آليات للتأكد من جدية إجازة التفرغ للموظفين
الحكومة الإماراتية تضع 7 آليات للتأكد من جدية إجازة التفرغ للموظفين
وضعت الحكومة الإماراتية 7 آليات تتأكد من خلالها أن طلب إجازة التفرغ للموظفين في الجهات الاتحادية جاد. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T13:23+0000
2023-01-05T13:23+0000
2023-01-05T13:23+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ووفق موقع "الإمارات اليوم"، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أصدرت هذه الآليات الـ7 لتستطيع من خلالها تقييم قبول الوزارات والجهات الاتحادية طلب موظفيها المواطنين، الحصول على إجازات تفرّغ للعمل الحر.وأوضحت الهيئة أن أبرز تلك الآليات هي ضرورة "التأكد من أن المشروع المقدم يصنّف ضمن التصنيفات المقررة للمشروعات في قطاع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو المشروعات المرخصة".وفي الدليل الذي صدرت فيه هذه الآليات، أكدت الهيئة على "14 معيارًا رئيسًا للمشروعات التي يمكن لأصحابها الموظفين المواطنين التقدم بطلب الحصول على إجازات تفرّغ لإدارتها".من أهم تلك المعايير حصول المشروع على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، و"أن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، وأن يكون المشروع قائماً، ومملوكاً ملكية كاملة للموظف المواطن، ومُسجلاً في أحد برامج الدعم الوطني".ومعرّفًا المشاريع الخاصة، قال الدليل إنها "كيان قانوني مستقل عن صاحبه، ويكون الغرض منه إنشاء مؤسسة مستدامة من شأنها أن تدر أرباحاً بانتظام، وتنمو بشكل مستمر".طالع أيضا: الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" للراغبين من القطاع الخاص في العودة إلى بلدانهم
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https://sputnikarabic.ae/20211008/الإمارات-تمنح-إجازات-حكومية-مدفوعة-للموظفين-لزيارة-إكسبو-2020-1050366872.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي
الحكومة الإماراتية تضع 7 آليات للتأكد من جدية إجازة التفرغ للموظفين
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وضعت الحكومة الإماراتية 7 آليات تتأكد من خلالها أن طلب إجازة التفرغ للموظفين في الجهات الاتحادية جاد.
ووفق موقع
"الإمارات اليوم"، فإن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أصدرت هذه الآليات الـ7 لتستطيع من خلالها تقييم قبول الوزارات والجهات الاتحادية طلب موظفيها المواطنين، الحصول على إجازات تفرّغ للعمل الحر.
27 ديسمبر 2022, 14:35 GMT
وأوضحت الهيئة
أن أبرز تلك الآليات هي ضرورة "التأكد من أن المشروع المقدم يصنّف ضمن التصنيفات المقررة للمشروعات في قطاع التجارة أو الصناعة أو الخدمات أو المشروعات المرخصة".
ولفتت إلى ضرورة "التقيد بجدول النسب للموظفين الذين يمكن منحهم هذه الإجازة وفقاً لحجم الجهة الاتحادية، ومجالات عملها".
وفي الدليل الذي صدرت فيه هذه الآليات، أكدت الهيئة على "14 معيارًا رئيسًا للمشروعات التي يمكن لأصحابها الموظفين المواطنين التقدم بطلب الحصول على إجازات تفرّغ لإدارتها".
من أهم تلك المعايير حصول المشروع على ترخيص من الجهات المختصة في الدولة، و"أن يكون للموظف دور أساسي في الإدارة أو الإشراف على المشروع، وأن يكون المشروع قائماً، ومملوكاً ملكية كاملة للموظف المواطن، ومُسجلاً في أحد برامج الدعم الوطني".
كما نصت تلك المعايير على وجوب أن يكون "ملتزماً القانون والتشريعات المعتمدة في الدولة، ولم تُسجل عليه مخالفات تتعلق بالبيئة أو العمالة".
ومعرّفًا المشاريع الخاصة، قال الدليل إنها "كيان قانوني مستقل عن صاحبه، ويكون الغرض منه إنشاء مؤسسة مستدامة من شأنها أن تدر أرباحاً بانتظام، وتنمو بشكل مستمر".