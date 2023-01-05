https://sputnikarabic.ae/20230105/الحكومة-الاسترالية-تعلن-شراء-منظومة-صواريخ-هيمارس-من-الولايات-المتحدة-لنشرها-بحلول-2026-1071950223.html
الحكومة الاسترالية تعلن شراء منظومة صواريخ هيمارس من الولايات المتحدة لنشرها بحلول 2026
الحكومة الاسترالية تعلن شراء منظومة صواريخ هيمارس من الولايات المتحدة لنشرها بحلول 2026
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس أنها ستشتري نظامين متقدمين للصواريخ، لردع التهديدات الإقليمية المحتملة لأمنها. 05.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-05T10:08+0000
2023-01-05T10:08+0000
2023-01-05T10:08+0000
العالم
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_0:64:3133:1826_1920x0_80_0_0_3fc0272448cb37babd80354b994c97d2.jpg
ووفقا لـ سي إن إن، كان شراء الأنظمة الصاروخية التي تشمل الصاروخ البحري (إن إس إم) ونظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس)، قيد الإعداد منذ الربيع الماضي، عندما قال وزير الدفاع آنذاك، بيتر داتون، إن الحرب في أوكرانيا والتهديدات التي تلوح في الأفق من الصين، أظهرا حاجة أستراليا إلى تحديث أنظمة أسلحتها الدفاعية.وكرر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس هذه النقطة في بيان اليوم الخميس بشأن الصفقتين اللتين حددتا السعر الإجمالي بـ 684 مليون دولار (مليار دولار أسترالي).قال بات كونروي، وزير الصناعة الدفاعية: "إن مستوى التكنولوجيا المتضمن في عمليات الاستحواذ هذه يأخذ قواتنا إلى طليعة المعدات العسكرية الحديثة".ويُنظر إلى قاذفات هيمارس على أنها أحدثت فرقا كبيرا لأوكرانيا منذ أن بدأت الولايات المتحدة في توريدها إلى كييف الصيف الماضي في صراعها مع روسيا.وقال بيان يوم الخميس إن صواريخ Naval Strike ستبدأ في استبدال صواريخ Harpoon على السفن الحربية الأسترالية في عام 2024، بينما ستكون HIMARSفي الترسانة الأسترالية بحلول 2026-27.طالع أيضا: الإعلان عن شراكة أمنية أمريكية بريطانية أسترالية في المحيطين الهادئ والهندي
https://sputnikarabic.ae/20221031/الولايات-المتحدة-تستعد-لنشر-6-قاذفات-نووية-في-أستراليا-1069654546.html
https://sputnikarabic.ae/20220511/-الخارجية-الصينية-أستراليا-والولايات-المتحدة-وبريطانيا-تعمل-على-عسكرة-جنوب-المحيط-الهادئ--1062093782.html
أستراليا
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102462/87/1024628704_307:0:2827:1890_1920x0_80_0_0_439ed257a354d12ee9e7f04b44fe98e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أستراليا, الولايات المتحدة الأمريكية
الحكومة الاسترالية تعلن شراء منظومة صواريخ هيمارس من الولايات المتحدة لنشرها بحلول 2026
تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم الخميس أنها ستشتري نظامين متقدمين للصواريخ، لردع التهديدات الإقليمية المحتملة لأمنها.
ووفقا لـ
سي إن إن، كان شراء الأنظمة الصاروخية التي تشمل الصاروخ البحري (إن إس إم) ونظام صواريخ المدفعية عالية الحركة (هيمارس)، قيد الإعداد منذ الربيع الماضي، عندما قال وزير الدفاع آنذاك، بيتر داتون، إن الحرب في أوكرانيا والتهديدات التي تلوح في الأفق من الصين، أظهرا حاجة أستراليا إلى تحديث أنظمة أسلحتها الدفاعية.
31 أكتوبر 2022, 05:10 GMT
وكرر نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع ريتشارد مارليس هذه النقطة في
بيان اليوم الخميس بشأن الصفقتين اللتين حددتا السعر الإجمالي بـ 684 مليون دولار (مليار دولار أسترالي).
قال مارليس: "الحكومة تتخذ نهجًا استباقيًا للحفاظ على أستراليا آمنة - وصواريخ الضربة البحرية وقاذفات هيمارس ستمنح قواتنا الدفاعية القدرة على ردع الصراع وحماية مصالحنا".
قال بات كونروي، وزير الصناعة الدفاعية: "إن مستوى التكنولوجيا المتضمن في عمليات الاستحواذ هذه يأخذ قواتنا إلى طليعة المعدات العسكرية الحديثة".
ويُنظر إلى قاذفات هيمارس على أنها أحدثت فرقا
كبيرا لأوكرانيا منذ أن بدأت الولايات المتحدة في توريدها إلى كييف الصيف الماضي في صراعها مع روسيا.
وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيعها إلى أستراليا في مايو/ آيار الماضي، حيث وضعت سعرها على حزمة تضمنت أيضًا معدات ذات صلة بمبلغ 385 مليون دولار.
وقال بيان يوم الخميس إن صواريخ Naval Strike ستبدأ في استبدال صواريخ Harpoon على السفن الحربية الأسترالية في عام 2024، بينما ستكون HIMARSفي الترسانة الأسترالية بحلول 2026-27.